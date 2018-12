Coritiba coloca ‘veteranos com contrato’ na berlinda

Redação Bem Paraná

O Coritiba colocou pelo menos seis jogadores na berlinda. Os seis vieram nos últimos dois anos e têm contrato em vigor para o próximo ano. Mas a diretoria está aberta a propostas por eles. A intenção é reduzir a folha de pagamento.

Os jogadores em questão são os zagueiros Alex Alves e Rafael Lima, o lateral William Matheus, o volante Simião, o meia Carlos Eduardo e o atacante Jonatas Belusso. Rafael Lima tem contrato até 31 de maio de 2010. Carlos Eduardo, até 31 de maio de 2019. Os outros quatro possuem vínculo até o fim do próximo ano.

O caso mais emblemático é o de William Matheus. Ele tem um dos quatro maiores salários dentro do Alto da Glória. Sua saída representaria uma boa economia aos cofres do clube.

Por outro lado, há um veterano que está cada vez mais perto de ficar no Coritiba: o goleiro Wilson. A diretoria afirmou que o jogador – que tem contrato até o fim de 2020 – só sairia se alguém pagasse a multa rescisória. Nesta terça-feira (11), o Goiás – um dos clubes que o sondou – desistiu do goleiro, segundo informações da rádio Sagres. A justificativa nem é a multa, e sim a lesão no joelho do goleiro. Wilson só deve voltar aos treinos em janeiro.