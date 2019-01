Silvio Rauth Filho

A relação de convocados do Coritiba para a primeira partida de 2019 tem cinco ausências importantes. O time joga neste domingo (dia 20) contra o Foz, em Foz do Iguaçu, às 17 horas, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense.

As ausências mais significativas da lista de relacionados são o lateral-direito Felipe Mattioni, o zagueiro Rafael Lima, os meias Carlos Eduardo e Giovanni e o centroavante Wanderley.

Mattioni sofreu lesão durante os treinamentos e está em recuperação.

Wanderley, ex-Flamengo, está passando por um trabalho de recuperação desde que chegou ao clube. Ele ainda não foi confirmado oficialmente como reforço pelo Coritiba.

Carlos Eduardo e Giovanni (ex-Goiás) também recuperam a parte física.

E Rafael Lima é o caso mais curioso. Ele treinou como titular nos primeiros trabalhos do ano. Em seguida, perdeu a posição para Alex Alves. Agora, não fica no banco de reservas. Segundo informações de bastidores, há a possibilidade do zagueiro ser negociado para outra equipe.

ESCALAÇÃO

A provável escalação para a estreia, no esquema tático 4-3-1-2, é Wilson; Sávio, Alan Costa, Alex Alves e Fabiano; Vitor Carvalho, Matheus Bueno, João Vitor e Kady; Iago Dias e Nathan. Nesse formato de time, não há centroavante. Iago e Nathan vão atacar pelas pontas e ocupar a área em determinados momentos. Kady será o meia ofensivo. Com a bola, João Vitor e Matheus Bueno serão meias pelos lados, apoiando os avanços dos laterais. Sem a bola, os dois ajudam Vitor Carvalho na marcação pelo centro e pelos lados.

NOVATOS

Dos quatro jogadores promovidos do time sub-20 após a Copa São Paulo 2019, dois estão relacionados para o jogo em Foz: o centroavante Igor Jesus e o ponta Igor Paixão. O zagueiro Henrique Vermudt e o meia Luizinho ficam em Curitiba, em treinamentos.

OS CONVOCADOS

Goleiro: Rafael Martins e Wilson

Lateral-direito: Sávio

Lateral-esquerdo: Fabiano, Henrique Gelain

Zagueiro: Alex Alves, Alan Costa, Geovane Souza e Romercio

Volante: João Vitor e Vitor Carvalho;

Meia: Matheus Bueno e Kady

Ponta: Iago Dias, Igor Paixão, Nathan e Welinton Junior

Centroavante: Igor Jesus

FICARAM DE FORA

Goleiro: Arthur, Gabriel Bubniack

Lateral-direito: Felipe Mattioni

Lateral-esquerdo: nenhum

Zagueiros: Rafael Lima e Henrique Vermudt

Volante: nenhum

Meia: Carlos Eduardo, Thiago Lopes, Giovanni e Luizinho

Pontas: nenhum

Centroavante: Pablo Thomaz e Wanderley