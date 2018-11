Coritiba confirma a contratação de Rodrigo Pastana

Silvio Rauth Filho

O Coritiba confirmou nessa segunda-feira (dia 19) a contratação de Rodrigo Pastana para o cargo de diretor executivo de futebol. Ele está sem clube desde que deixou o Paraná Clube, em setembro. O novo profissional terá a tarefa de reformular o departamento de futebol para 2019, com a definição da comissão técnica e do elenco de jogadores.

Pastana foi o responsável pela campanha do acesso do Paraná Clube à Série A, em 2017. Ele permaneceu no clube em 2018, mas acabou demitido após o time passar o Campeonato Brasileiro na lanterna.

Além do Paraná Clube, Rodrigo Pastana também conseguiu acessos por Guarani, Barueri, Figueirense e Criciúma.

Veja abaixo a nota oficial do Coritiba:

“O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club confirmou, nesta segunda-feira (19), a contratação do profissional Rodrigo Pastana como novo diretor executivo de futebol. Pastana será apresentado para a imprensa em coletiva restrita a jornalistas, às 15h desta terça-feira, no estádio Couto Pereira.

A contratação aconteceu depois de alguns dias de negociações e veio também após o desligamento de Paulo Pelaipe de suas funções, que esteve no clube até a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Graduado em direito, Rodrigo Pastana esteve recentemente no Paraná Clube, entre dezembro de 2016 até setembro deste ano, conseguindo o acesso da equipe paranaense à Série A. Antes, passou por Guarani-SP, na qual levou para a Série B do Brasileiro. Também conseguiu os acessos de Grêmio Barueri, em 2006 na série C e 2008 para B; no Criciúma 2012 à B e Figueirense 2013 também da série B.

Além dos acessos, conquistou títulos como Campeão Série A2 do Paulista, em 2006, e Campeão do Interior Paulista 2008.”