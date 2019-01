Coritiba consegue contratar artilheiro da Copa do Nordeste de 2016

Silvio Rauth Filho

O Coritiba finalmente conseguiu fechar o acordo para contratar o centroavante Rodrigão, 25 anos, do Santos. O jogador, que defendeu o Avaí em 2018, virá por empréstimo e, a princípio, fica no clube paranaense até o final de 2019. Antes de ser confirmado pelo Coxa, ele vai passar pelo procedimento padrão de exames médicos.

Rodrigão, 25 anos e 1,86 m de altura, surgiu no Democrata-GV. Em 2016, ganhou destaque ao ser artilheiro da Copa do Nordeste, atuando pelo Campinense, com 9 gols em 11 jogos. Foi contratado pelo Santos logo em seguida, ainda em 2016. Só disputou 13 jogos e marcou quatro gols pelo clube paulista desde então.

Em 2017, ficou no Bahia, por empréstimo, e marcou cinco gols em 14 partidas.

Em 2018, participou da campanha do acesso do Avaí à primeira divisão. Marcou sete gols e fez três assistências em 27 partidas na Série B do ano passado.

O Coritiba vinha tentando Rodrigão desde dezembro de 2018.

Agora, ele vai disputar posição com Igor Jesus, Pablo Thomaz e Wanderley.

Ex-Flamengo, Wanderley, 30 anos, ainda se recupera de lesão e não foi confirmado oficialmente pelo Coritiba.

O ELENCO PARA 2019

Goleiro: Arthur, Gabriel Bubniack, Rafael Martins e Wilson

Lateral-direito: Felipe Mattioni, Sávio

Lateral-esquerdo: Fabiano, Patrick Brey

Zagueiro: Alan Costa, Alex Alves, Geovane, Romércio, Henrique Vermudt e Sabino

Volante: Vitor Carvalho, João Vitor

Meia: Carlos Eduardo, Kady, Matheus Bueno, Thiago Lopes, Giovanni, Juan Alano e Luiz Henrique*

Ponta: Iago Dias, Nathan, Welinton Junior e Igor Paixão

Centroavante: Pablo Thomaz, Wanderley, Igor Jesus e Rodrigão

*Conhecido como Luizinho até 2018

REFORÇOS CONTRATADOS

Sabino (Z, Santos)

Felipe Mattioni (LD, Juventude)

Sávio (LD, Votuporanguense)

Fabiano (LE, Vitória)

Patrick Brey (LE, Cruzeiro)

João Vitor (V, Ponte Preta)

Giovanni (M, Goiás)

Juan Alano (M, Internacional)

Rodrigão (A, Santos)

Welinton Júnior (A, Brasil-RS)

Wanderley (A, Al-Nasr-UAE)

PODEM VIR

Elyeser (V, Goiás)

Matheus Sales (V, Palmeiras)

Pedrão (Z, Palmeiras)

Lucas Cândido (M, Atlético-MG)

Yann Rolim (M, Chapecoense)

Sammir (M, sem clube)

Elton (A, Figueirense)

Francis (A, São Bento-SP)

SITUAÇÃO INDEFINIDA

Walisson Maia (Z, Vitória, fim do empréstimo)

PODEM SAIR

Rafael Lima (Z)