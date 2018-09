Coritiba contrata o técnico Argel Fucks

Silvio Rauth Filho

O Coritiba divulgou nesse domingo (dia 16) à noite a contratação do técnico Argel Fucks, 44 anos. Ele estava sem clube. Em 2018, comandou o Criciúma. No Catarinense, começou bem. Afastou o time da zona de rebaixamento e terminou o torneio em quarto lugar. Na Série B, porém, não foi bem. Acabou demitido após cinco derrotas seguidas. No total, somou cinco vitórias, dois empates e sete derrotas no clube catarinense em 2018.

Com a chegada de Fucks, a tendência é que Tcheco volte a ser auxiliar-técnico. É o que foi combinado entre o profissional e a diretoria no início de agosto, quando assumiu a equipe principal. Ele estava como treinador desde 12 de agosto, após a demissão de Eduardo Baptista. Tcheco somou duas vitórias, um empate e quatro derrotas no comando da equipe.

Fucks será o quarto treinador do Coritiba em 2018. Antes, comandaram a equipe Sandro Forner, Eduardo Baptista e Tcheco.

Ex-zagueiro do Palmeiras e do Benfica, Argel começou a carreira de treinador em 2008, no Mogi Mirim. Em 2015, chegou a comandar o Internacional. Os demais clubes da carreira de técnico foram Guaratinguetá, Caxias, Campinense, São José-RS, Criciúma, Guarani, Botafogo-SP, Brasiliense, Joinville, Figueirense, Avaí, Red Bull Brasil, América de Natal, Portuguesa, Vitória e Goiás.

O próximo jogo do Coritiba será na sexta-feira, em Maceió, contra o CRB. O time paranaense está na 11ª colocação da Série B. Faltam 11 partidas para acabar a competição.