Coritiba divulga a contratação de mais um lateral-direito

O Coritiba confirmou a contratação do lateral-direito Sávio como novo reforço para a temporada de 2019. O atleta, de apenas 22 anos, assinou contrato com o Verdão até o fim da temporada e chega com a perspectiva de buscar seu espaço na equipe gradativamente.

Embora jovem, Sávio iniciou na base do Cruzeiro, teve passagens pela Ponte Preta e carrega um título conquistado ano passado. "Eu estava jogando no Votuporanguense, fomos campeões da Copa Paulista, conseguimos fazer uma excelente campanha que ninguém esperava. Acredito que procuro primeiro marcar e também ajudar meus companheiros no ataque", disse.

O atleta agradece o carinho do clube e quer impor seu estilo ao torcedor. "Sou um jogador jovem, o clube tem apostado em mim e quero dar o meu melhor, prometo muita garra, muita determinação e não desistir", completou.

Em um ano de muita responsabilidade, o pensamento desde o início da temporada é no acesso. "A expectativa é muito grande, todo mundo sabe o tamanho do Coritiba. Venho aqui para buscar meu espaço, trabalhar juntos com meus companheiros. Sozinho não vamos conquistar nada, temos que nos fechar e trabalhar para buscar o principal objetivo do ano que é levar o Coritiba para a série A do Campeonato Brasileiro, afirmou ainda o lateral.

Para formar o grupo vencedor, Sávio irá encontrar alguns conhecidos no mundo do futebol aqui em Curitiba. "Conheço o Vitor Carvalho e o Thiago Lopes. Na Ponte Preta também trabalhei com o João (Vitor)", finaliza.

NEGOCIAÇÕES DO CORITIBA

REFORÇOS CONTRATADOS

Welinton Júnior (A, Brasil-RS)

Wanderley (A, Al-Nasr-UAE)

Felipe Mattioni (LD, Juventude)

Fabiano (LE, Vitória)

Giovanni (M, Goiás)

Sávio (LD, Votuporanguense)

PODEM VIR

Lucas Cândido (M, Atlético-MG)

Yann Rolim (M, Chapecoense)

Sabino (Z, Santos)

Rodrigão (A, Santos)

Pedrão (Z, Palmeiras)

João Vitor (V, Ponte Preta)

Gabriel Dias (V, Internacional)

Douglas (M, Grêmio)

Matheus Ribeiro (LD, Figueirense)

Giovanni Augusto (M, Corinthians)

Sammir (M, sem clube)

Elton (A, Figueirense)

Francis (A, São Bento-SP)

SITUAÇÃO INDEFINIDA

Walisson Maia (Z, Vitória, fim do empréstimo)

Galdezani (M, Atlético-MG, fim do empréstimo)