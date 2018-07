Coritiba é líder em faltas cometidas e vice em cartões amarelos

Silvio Rauth Filho

O Coritiba é o time que mais cometeu faltas na Série B de 2018. Em 15 partidas, foram 308 dos jogadores comandados pelo técnico Eduardo Baptista. A média é de 20,5 por jogo. Os dados são do Footstats. Os outros três times com mais faltas cometidas (Criciúma, Boa Esporte e Brasil-RS) estão na zona de rebaixamento. Ou seja, abusar da força parece não ser o caminho para o sucesso na segunda divisão.

Outro ponto preocupante é o número de cartões. O Coxa é o segundo com mais amarelos, com 48. Fica atrás apenas do Londrina, que já levou 50. O aspecto positivo é que o time alviverde ainda não teve expulsos – e só outros três clubes ainda não levaram vermelho na competição. O Criciúma, por exemplo, já teve seis expulsões.

As estatísticas mostram ainda que o Coritiba mais comete faltas do que faz desarmes. Se comete 20,5 infrações por partida, recupera 14,4 bolas por jogo. O Coxa é o quarto com mais desarmes na competição.

O destaque individual do time paranaense nesse quesito é o lateral-direito Leandro Silva, o segundo de toda Série B com mais desarmes (total de 37 e média de 3,4 por jogo).

Em relação aos cartões amarelos, os recordistas do Coritiba são o zagueiro Alex Alves, com cinco, e o meia Yan Sasse, com quatro.

Os jogadores do Coritiba com mais faltas cometidas são Alex Alves (32), Leandro Silva (26), Yan Sasse (24) e o zagueiro Thalisson Kelven (24).

Na classificação geral, o Coritiba é o quinto colocado da Série B. É o sétimo com mais gols marcados e a oitava defesa menos vazada.