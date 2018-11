Coritiba escala sete pratas-da-casa para despedida de 2019

Silvio Rauth Filho

O Coritiba se despede de 2019 nesta sexta-feira (dia 23), quando recebe o Fortaleza, no Couto Pereira, pela última (38ª) rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h15 e não muda a situação dos clubes na tabela. O time nordestino já é campeão antecipado. A equipe paranaense não tem chances de acesso e nem risco de rebaixamento.

A escalação do Coritiba terá sete pratas-da-casa: o goleiro Rafael Martins, o lateral-esquerdo Abner, o volante Vitor Carvalho, os meias Matheus Bueno e Kady e os pontas Nathan e Guilherme Parede. Três deles foram titulares na maior parte do ano (Abner, Vitor e Parede). Matheus foi lançado pelo técnico Argel Fucks na reta final da Série B. Kady passou meses no elenco sub-23, disputando o Brasileiro de Aspirantes, e agora terá nova chance no time principal.

Nathan ganhou suas primeiras chances no primeiro turno, com o técnico Eduardo Baptista, e agora recupera seu espaço. Rafael Martins é o reserva imediato do goleiro Wilson, que sofreu lesão no joelho e só volta a jogar em 2019.

CATEGORIAS DE BASE

A temporada de 2019 foi marcada pelo espaço dado aos pratas-da-casa no Coritiba. Dos 50 jogadores utilizados ao longo do ano, 22 foram revelados nas categorais de base do clube. Ou seja, 44% do total. Entre os seis jogadores que mais atuaram no ano, quatro são da base (Parede, Thalisson Kelven, Vitor Carvalho e Yan Sasse).

DESFALQUES

Os desfalques do Coritiba para esta sexta-feira são o zagueiro Rafael Lima e o atacante Guilherme, ambos suspensos. O meia-atacante Chiquinho (joelho) e o lateral-direito Leandro Silva (muscular) estão em recuperação, junto com o goleiro Wilson (joelho). A lista de convocados para a partida deixou de fora o volante Uillian Correia e o meia Jean Carlos, ambos sem contrato com o clube para 2019.

IMPROVISAÇÃO

Outra novidade na escalação para enfrentar o Fortaleza é a improvisação do ponta Pablo na lateral-direita. O jogador já fez essa função em curtos períodos de alguns jogos.

ESQUEMA TÁTICO

Argel Fucks usou dois esquemas desde que chegou ao Coritiba: o 4-2-2-2 e o 4-2-3-1. A tendência é que o meia Matheus Bueno atue como volante nesta sexta-feira. Outra possibilidade é o 4-1-4-1, com Matheus Bueno e Kady centralizados na linha de quatro.

TIME MISTO

O Fortaleza deu cinco dias de folga para os jogadores nessa semana. O retorno aos treinos ocorreu na quarta-feira (dia 21). A tendência é que o técnico Rogério Ceni utilize um time misto.

CORITIBA x FORTALEZA

Coritiba: Rafael Martins; Pablo, Alex Alves, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho e Matheus Bueno; Nathan, Kady e Guilherme Parede; Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Adalberto, Diego Jussani (Ligger) e Bruno Melo; Felipe, Marlon e Dodô; Marcinho, Gustavo e Ederson. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Local: Couto Pereira, sexta-feira às 19h15

OS 19 CONVOCADOS

Para o jogo desta sexta-feira

Goleiros: Arthur e Rafael Martins

Zagueiros: Alan Costa, Alex Alves, Geovane e Romércio

Laterais: Abner e Henrique

Volantes: Julio Rusch, Vinicius Kiss e Vitor Carvalho

Meias: Kady e Matheus Bueno

Pontas: Guilherme Parede, Iago Dias, Nathan e Pablo

Centroavantes: Alecsandro e Pablo Thomaz