Coritiba faz 3 a 0 no União Mogi e vai à terceira fase da Copinha

Da Redação Bem Paraná com sites

O Coritiba fez 3 a 0 no União Mogi, na tarde de sábado (12), e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols foram marcados por Luiz Felipe, no primeiro tempo, e Igor Paixão e Igor Jesus, no segundo. Agora o Coritiba joga na terceira fase da competição contra o São Caetano, já nesta segunda-feira (14).

Passada a segunda fase da Copinha, apenas Coritiba e Athletico se mantém na disputa entre os times paranaenses. O Paraná Clube sequer se classificou para a segunda fase e o Londrina caiu também no sábado para o Fluminense nos pênaltis.