Coritiba faz duelo de líderes dos grupos contra o Londrina

Redação Bem Paraná

Coritiba e Londrina duelam neste sábado (2), às 20 horas, no estádio Couto Pereira. A partida, válida pela 5ª rodada da Taça Barcímio Sicupira (o primeiro turno do Campeonato Paranaense), contrapõe os dois líderes de cada grupo da competição. Com um detalhe: quem vencer pode assegurar vaga antecipadamente nas semifinais.

No grupo A, o Londrina é o líder, com 7 pontos, à frente do Operário no número de gols marcados. No grupo B, o Coritiba tem 8 pontos e está à frente do FC Cascavel graças ao saldo de gols. Os dois primeiros de cada chave se classificam às semifinais. Quem vencer por conquistar a vaga com uma rodada de antecedência, dependendo dos demais resultados.

Apesar de ter a melhor campanha no Estadual até agora, o Coritiba apresenta uma peculiaridade: ainda não venceu no Couto Pereira. Em casa, empatou com Maringá (1 a 1) e Toledo (0 a 0). Fora de casa, derrotou o Foz (4 a 0) e o Athletico (2 a 1).

Questionado sobre a campanha coxa-branca, o zagueiro Alan Costa disse que o Londrina provavelmente não vai ficar tão fechado na defesa quanto Maringá e Toledo – este último sequer chutou a gol na partida contra o Coritiba. “Eu acho que eles (Londrina) vêm para jogar. É um clube que vem para mostrar o seu trabalho, eles têm os objetivos dele e nós temos o nosso”, disse o defensor. “Eu posso falar da nossa equipe. Nós queremos ter a primeira vitória no Couto Pereira, e vamos buscar ela. Vamos jogar ofensivamente, propor o jogo”.

Para este sábado, o técnico Argel Fucks não poderá contar com o volante João Vítor, expulso no Atletiba de quarta-feira (30). Vitor Carvalho será o substituto. O lateral-direito Sávio, que na última partida foi substituído com suspeita de lesão, treinou normalmente e deve ser escalado. No mais, o treinador deve repetir os mesmos jogadores que derrotaram o Athletico.

Londrina

O Londrina está perto de acertar com o atacante Dagoberto para esta temporada – o ex-jogador do Athletico havia sido o artilheiro da última Série B, pelo Londrina, e ainda não havia renovado contrato. Nesta sexta-feira (1), o clube do Norte do Paraná negociou o lateral Matheuzinho ao Flamengo, mas o jogador ainda deverá ser escalado neste sábado. Em contrapartida, o técnico Alemão pretende poupar o zagueiro Silvio e o volante Germano.

CORITIBA x LONDRINA

Coritiba: Wilson; Sávio, Alan Costa, Sabino e Fabiano; Vítor Carvalho, Matheus Bueno, Giovanni e Kady; Iago e Igor Jesus. Técnico: Argel Fucks

Londrina: Alan; Matheuzinho, Augusto, Marcondes e Felipe Vieira; Rômulo, Matheus Bianqui e Marcinho; Marcelinho, Anderson Oliveira e Uelber. Técnico: Alemão

Árbitro: Rafael Traci

Local: Couto Pereira, sábado, 20 horas