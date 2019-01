Coritiba faz quatro mudanças e testa novo esquema tático

Silvio Rauth Filho

O técnico Argel Fucks fez novos testes no time do Coritiba. Nessa terça-feira (dia 15), ele mudou o esquema tático e fez quatro alterações entre os 11 titulares. As novidades foram o zagueiro Alex Alves, o lateral-direito Sávio (ex-Ponte Preta e Votuporanguense), o volante João Vitor (ex-Ponte Preta) e o ponta Iago Dias.

Perderam lugar no time o zagueiro Rafael Lima, o ponta Welinton Junior (ex-Brasil-RS) e o centroavante Pablo Thomaz. O lateral-direito Felippe Mattioni (ex-Juventude), que foi titular no jogo-treino do último sábado, sentiu dores e foi poupado do treino dessa terça-feira.

Argel começou o treino dessa terça-feira com Rafael Martins, Sávio, Alan Costa, Alex Alves e Fabiano; Vitor Carvalho, João Vítor, Matheus Bueno e Kady; Iago Dias e Nathan.

ESQUEMA

O esquema tático também mudou. No jogo-treino contra o Rio Branco, no sábado, o treinador usou o 4-2-3-1, que foi a base do time em 2018. Nessa terça-feira, adotou o 4-3-1-2. Vitor Carvalho era o volante centralizado. João Vitor e Matheus Bueno completavam o meio centralizados, mas com liberdade ofensiva e apoiando o avanço dos laterais. Kady era o meia ofensivo. No ataque, Iago Dias e Nathan como atacantes com liberdade para atacar pelas pontas e também pelo centro.

AUSÊNCIAS

O meia Carlos Eduardo e o centroavante Wanderley (ex-Flamengo e Al-Nasr-EAU) se recuperam de lesões. O meia Giovanni, que veio do Goiás, faz um trabalho especial na parte física.

O goleiro Wilson, recém-recuperado de lesão, participou do treinamento, mas ainda não há previsão de quando poderá jogar.

SEGUNDA PARTE

Na segunda parte do treino, Argel fez mudanças. Ele colocou o zagueiro Rafael Lima e o ponta Welinton Júnior na equipe, tirando Alex Alves e Matheus Bueno. O time terminou o trabalho com a seguinte formação Rafael Martins; Sávio, Alan Costa, Rafael Lima e Fabiano; João Vitor e Vitor Carvalho; Iago Dias, Kady e Nathan; Welinton Júnior.

O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense no próximo domingo (dia 20) às 17h, em Foz do Iguaçu.