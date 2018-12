Coritiba fica perto de contratar o primeiro reforço para 2019

Redação Bem Paraná

O Coritiba está perto de contratar o primeiro reforço para 2019. Trata-se do lateral Felipe Mattioni, 30 anos, que estava no Juventude na última Série B. Nas negociações avançaram nos últimos dias. O clube paranaense não confirma oficialmente, mas o jogador já estava na mira há algum tempo.

Mattioni foi revelado pelo Grêmio e depois foi negociado com o Milan, da Itália. Mas não chegou a jogar lá: foi emprestado ao Mallorca (Espanha). De lá, foi para o Espanyol, onde ficou cinco temporadas. Ainda atuou por Doncaster Rovers e Everton, ambos da Inglaterra, antes de voltar ao futebol brasileiro, em 2017. No ano passado, estava no Boa Esporte. Neste ano, disputou o Campeonato Gaúcho pelo Veranópolis e a Série B pelo Juventude. Este último acabou rebaixado, mas o lateral deixou boa impressão, com 22 jogos e 1 gol.

Num primeiro momento, Felipe Mattioni não tem concorrentes. Os jogadores da posição deixaram o Coritiba após o fim da Série B. O último foi Leandro Silva, que nesta terça-feira (18) foi anunciado como reforço do América-MG.

Outros reforços que foram sondados pelo Coritiba são o atacante Elton e o lateral Matheus Ribeiro, ambos do Figueirense. Fora esses, o clube cobiçava outros três nomes: o zagueiro Fabrício, o volante Giovane e o meia Alan Mineiro. Mas o zagueiro acertou com o Cruz Azul (México), o volante foi para o Goiás e o meia renovou contrato com o Vila Nova-GO.