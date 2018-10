Coritiba ganha gol de presente, mas empata com o pior time do returno

Silvio Rauth Filho

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o Paysandu, nesse sábado (dia 27) à noite, em Belém (PA), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 10º lugar, com 46 pontos, sete pontos abaixo do G4. A equipe do Pará está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 33 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O Paysandu aumentou seu jejum, completando sete rodadas sem vencer (quatro empates e três derrotas). É o pior time do returno da Série B, com apenas nove pontos em 14 jogos.

Esse foi o sexto jogo do técnico Argel Fucks no comando do Coritiba. Ele soma duas vitórias e quatro empates com a equipe.

DESEMPENHO

O Coritiba fez sua pior partida desde a chegada de Argel. Não conseguiu marcar as principais jogadas do Paysandu e quase não construiu no setor ofensivo. Insistiu em bolas longas, com baixo índice de acerto. Mesmo assim, teve a chance de vencer. Ganhou um gol de presente aos 15 minutos do segundo tempo - um gol contra do zagueiro Diego Ivo. O Paysandu apresentou baixa qualidade técnica no setor ofensivo, mas conseguiu o empate na base da pressão.

FATOR CAMPO

O Coxa tem a sexta pior campanha como visitante, com duas vitórias, oito empates e sete derrotas.

ESCALAÇÃO

O desfalque no Coritiba era o meia Chiquinho, lesionado. Sem ele, o técnico Argel Fucks decidiu adotar o esquema tático 4-2-3-1, com Jean Carlos como meia centralizado e dois extremos: Guilherme Parede na esquerda e Guilherme na direita.

PRIMEIRO TEMPO

O Paysandu dominou o jogo, com velocidade pelas pontas e muitas bolas altas. O Coritiba teve dificuldades para marcar e também para construir jogadas. Em todo primeiro tempo, o único momento de perigo a favor do Coxa foi uma arrancada de Guilherme Parede. Já o time de Belém construiu cinco boas jogadas nesse período.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba seguiu perdido em campo no segundo tempo, mas ganhou um gol de presente aos 15 minutos. Abner cruzou. Diego Ivo tentou cortar e marcou gol contra. Aos 20, Argel trocou um meia por outro: saiu Jean Carlos e entrou Carlos Eduardo. O jogo ficou equilibrado depois disso, com a bola passando mais pelo meio-campo. Aos 30, Argel tirou o ponta Guilherme e colocou o volante Uillian Correia. Aos 36, troca de centroavante: saiu Alecsandro e entrou Bruno Moraes. O Paysandu conseguiu o empate na base do “abafa”. Aos 39 minutos, depois de bate e rebate nas proximidades da área, Renato Augusto chutou de fora da área e acertou no canto.

ESTATÍSTICAS

Na partida, o Coritiba teve 4 finalizações (1 certa), 46% de posse de bola, 81% de eficiência nos passes e 4 escanteios. O Paysandu somou 20 finalizações (4 certas), 54% de posse de bola, 86% de eficiência nos passes e 8 escanteios. Os números são do Footstats.

PAYSANDU 1 x 1 CORITIBA

Paysandu: Renan Rocha; Maicon Silva, Perema, Diego Ivo e Fernando Timbó; Renato Augusto e Felipe Guedes (Pedro Carmona); Thomaz, Willyam (Lúcio Flávio) e Mike; Hugo Almeida. Técnico: João Brigatti

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Alan Costa, Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Guilherme (Uillian Correia), Jean Carlos (Carlos Eduardo) e Guilherme Parede; Alecsandro (Bruno Moraes). Técnico: Argel Fucks

Gols: Diego Ivo (contra, 15-2º) e Renato Augusto (39-2º)

Expulsões: Carlos Eduardo (45-2º) e Guilherme Parede (47-2º)

Cartões amarelos: Parede, Carlos Eduardo (C). Diego Ivo (P).

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Público: 3.528 pagantes

Local: Curuzu, em Belém (PA)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

5 – Parede recebe na ponta esquerda, corta para dentro e solta a bomba. O goleiro espalma no canto.

7 – Timbó cruza da esquerda. Na cara do gol, Guedes chuta sobre o travessão.

10 – Willyam chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

28 – Willyam bate escanteio. Bate e rebate na área. Renato Augusto chuta perto, ao lado.

45- Depois de escanteio, Perema finaliza perto, com perigo.

Segundo tempo

15 – Gol do Coritiba. Abner cruza da esquerda. Diego Ivo tenta cortar e marca contra.

28 – Carlos Eduardo lança. Guilherme chuta de fora da área. A bola vai para fora.

39 – Gol do Paysandu. Bate e rebate nas proximidades da área. Renato Augusto chuta de fora da área e acerta no cantinho.