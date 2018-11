Coritiba perde o meia Carlos Eduardo para o resto do ano

Redação Bem Paraná

O meia Carlos Eduardo não jogará mais no Coritiba para o resto do ano. Nesta quinta-feira (1), o jogador teve diagnosticada uma fratura no tornozelo. O jogador terá que passar por uma cirurgia e, com isso, ficará pelo menos quatro meses sem poder jogar.

No treino de quarta-feira (31), Carlos Eduardo torceu o tornozelo no Centro de Treinamentos do Coritiba. Deixou a atividade e passou por exames mais detalhados, cujo laudo saiu nesta quinta-feira. A cirurgia, a princípio, será realizada nesta sexta-feira (2).

Há inclusive a possiblidade de Carlos Eduardo, 31 anos, nem atuar mais pelo Coritiba. Segundo os médicos, o tempo de recuperação após uma cirurgia no tornozelo pode passar de seis meses. O contrato do jogador se encerra em maio de 2019. Seu retorno às partidas do clube depende da velocidade da recuperação.

Carlos Eduardo tem um histórico médico bem grande. Ele começou a temporada no Paraná Clube e desfalcou o time por várias rodadas. Foi contratado pelo Coritiba em agosto deste ano. Estreou contra o Oeste, em 24 de agosto, e começou jogando, mas só ficou em campo por 13 minutos; teve que ser substituído por causa de uma lesão muscular. Desfalcou o time nas seis rodadas seguintes e só voltou a jogar em outubro.