Coritiba perde para o Oeste no Couto, é vaiado e chega a 50 dias sem vencer em casa

Lycio Vellozo Ribas

O Coritiba mais uma vez tropeçou jogando dentro de casa na Série B. Na noite desta sexta-feira (24), o time perdeu para o Oeste-SP por 2 a 0, mesmo no Couto Pereira. A maré estava tão ruim que até o goleiro Wilson pifou, ao errar um pênalti no segundo tempo. A partida era válida pela 22ª rodada da competição.

Durante o jogo, a torcida estendeu faixas nas quais chamava os jogadores coxas-brancas de mercenários e pedindo “vergonha na cara”. A torcida começou a vaiar antes dos 20 minutos, quando o placar já era de 1 a 0, mas ainda antes de se concretizar a primeira derrota coxa-branca em casa nesta Série B.

A última vez que o Coritiba conseguiu uma vitória no Couto Pereira faz tanto tempo que, na época, o Brasil ainda estava disputando a Copa do Mundo. No dia 4 de julho, o time coxa-branca derrotou o Paysandu por 2 a 0 (dois dias depois, a seleção perdeu para a Bélgica). De lá para cá, além da partida desta sexta, o Couto Pereira viu empates com São Bento (2 a 2), Ponte Preta (0 a 0) e Sampaio Corrêa (0 a 0).

Considerando toda a Série B, a última vitória do Coritiba foi diante do Goiás, por 1 a 0, no dia 24 de julho. Foi o único triunfo coxa-branca fora de casa em toda a competição até agora.

TABELA

Dono do maior orçamento da da Série B, o Coritiba está mais perto da zona de rebaixamento que da zona de acesso à primeira divisão. Com o placar desta sexta, o time ficou com 30 pontos, em 11º lugar, na metade de baixo da tabela. O Avaí, que começou a rodada em 4º lugar, está com 36 – e ainda joga neste sábado (25). O São Bento, que abre a zona de degola, tem 25 pontos – por sinal, enfrenta o Avaí neste sábado.

TREINADOR

Fo o terceiro jogo de Tcheco no comando do Coritiba. Nos outros, ele obteve um empate (diante do Criciúma) e uma derrota (para o Atlético-GO). Tcheco, que era auxiliar-técnico do clube, assumiu o comando após a saída do treinador Eduardo Baptista, depois da 20ª rodada.

TABELA

O Coritiba volta a campo na próxima segunda-feira (27), quando enfrenta o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A partida, que abre a 23ª rodada, começa às 20 horas. O lateral Rodrigo Ramos, que levou o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão.

ESCALAÇÃO

Sem poder contar com o lateral Carlos César (machucado) e com o zagueiro Thalisson Kelven (suspenso), o técnico Tcheco escalou Rodrigo Ramos entrou na lateral e Alex Alves, na zaga. Além disso, sacou o volante Simião e colocou um atacante, Bruno Moraes. O time entrou num 4-2-3-1, com Vinicius Kiss e Uillian Correia de volantes, Guilherme Parede na meia-ponta-direita, Guilherme na esquerda, Carlos Eduardo no meio e Bruno Moraes no ataque.

PRIMEIRO TEMPO

Carlos Eduardo, contratado junto ao Paraná, estreava como titular do Coritiba, mas isso durou pouco. O jogador de 31 anos, que tem um longo histórico de lesões, sentiu a coxa esquerda e saiu logo aos 13 minutos de jogo. Yan Sasse entrou, sem que o esquema se modificasse. Cinco minutos depois, o Oeste abriu o placar, com Marciel, após uma tranquila troca de passes se quem pelo lado direito da defesa coxa-branca. Bastou para a torcida coxa-branca gritar “Time sem vergonha” das arquibancadas.

O volume do protesto aumentou aos 25 minutos, quando Marcinho marcou 2 a 0 para o visitante. O Coritiba, na base do abafa, tentou reagir, mas só conseguia finalizar de fora da área e pouco ameaçou. “Fomos surpreendidos com duas bolas do Oeste”, disse o meia-atacante Guilherme.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, tcheco trocou o lateral Rodrigo Ramos pelo volante Vítor Carvalho. Com isso, Vinícius Kiss foi para a lateral-direita. Mesmo assim, o time não conseguia acertar passes perto da área ou chutar a gol. Para piorar, o gramado estava ensopado.

Aos 15 minutos, na última troca possível, o meia Jean Carlos substituiu o volante Uillian Correia. O Coritiba passou para o esquema 4-1-4-1 e conseguiu ganhar terreno, mas apenas fisicamente. Na prática, não conseguiu penetrar na área. Restou tentar a sorte nos chutes de longe, mas sem sucesso. O time não conseguiu abrir o placar nem quando o Oeste cometeu um pênalti infantil; Wilson cobrou e o goleiro Tadeu – revelado no Alto da Glória, mas que nunca jogou pelo clube – defendeu. Isso afogou qualquer tentativa de reação coxa-branca. Nos minutos finais, até Wilson foi à área tentar o gol, mas não deu.

ESTATÍSTICAS

Ao fim do jogo, o Coritiba somou 24 finalizações (6 certas), 54% de posse de bola e 82% de acerto nos passes. O Oeste obteve 7 finalizações (2 certas), 46% de posse de bola e 83% de acerto nos passes. Os números são do Footstats.

CORITIBA 0 x 2 OESTE

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos (Vítor Carvalho), Rafael Lima, Alex Alves e William Matheus; Uillian Correia (Jean Carlos) e Vinícius Kiss; Guilherme Parede, Carlos Eduardo (Yan Sasse) e Guilherme; Bruno Moraes. Técnico: Tcheco

Oeste: Tadeu; Daniel Borges, Leandro Amaro, Joilson e Conrado; Betinho e Marcinho; Marciel, Mazinho (Lídio) e Pedrinho (Wallace); Zé Eduardo (Jean Teodoro). Técnico: Roberto Cavalo

Gols: Marciel (18-1º), Marcinho (25-1º)

Cartões amarelos: Rodrigo Ramos, Yan Sasse, Leandro Amaro, Tadeu, Marciel

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (RJ)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, sexta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

5 – Falta. Carlos Eduardo rola para Guilherme Parede, que chuta torto, para fora

9 – Após escorregão de Betinho, Guilherme domina fora da área, arrisca de longe e manda à esquerda do gol

13 – Marciel cruza para a área. Rodrigo Ramos falha e Pedrinho cabeceia com perigo, mas para fora

18 – Gol do Oeste. Rodrigo Ramos falha. Zé Eduardo fica com a bola. O Oeste toca a bola pelo lado esquerdo do ataque até que Mazinho rola para a pequena área e Marciel completa para o gol vazio

25 – Gol do Oeste. Marciel tromba com Uillian Correia. Alex Alves não corta. Mazinho lança na ponta-direita. Marcinho surge livre e chuta cruzado

27 – Yan Sasse bate de fora da área. A bola desvia na zaga e sai em escanteio

28 – Após bate e rebate na entrada da área, Guilherme chuta de longe e o goleiro espalma. Depois, Uillian Correia domina e arremata em cima da marcação

34 – Guilherme Parede arranca pela direita e cruza. Guilherme finaliza em cima da marcação

36 – Rodrigo Ramos cruza. Guilherme Parede, na marca do pênalti, cabeceia por cima

38 – Guilherme Parede cobra falta no canto esquerdo. Tadeu espalma. Após escanteio, Bruno Moraes finaliza fraco e o goleiro pega

40 – Marciel chuta de fora da área. A bola desvia em Alex Alves, sobe e sai em escanteio

42 – Zé Eduardo recebe de Pedrinho, dribla Alex Alves e bate cruzado. A bola sai rente à trave

46 – Zé Eduardo cobra falta e manda por cima do gol

SEGUNDO TEMPO

5 – Yan Sasse pega sobra da defesa e arremata de fora da área. A bola vai por cima

10 – Guilherme cruza. Conrado tenta evitar escanteio e quase marca um gol contra. A bola vai na rede por cima do gol

15 – Yan Sasse arremata de fora da área. A bola desvia na zaga e vai por cima

21 – Jean Carlos recebe no bico da área, domina e bate a gol. A bola desvia na zaga e sai

23 – Yan Sasse pega sobra da defesa e chuta de fora da área, por cima do gol

25 – Jean Carlos bate a gol de fora da área. Patrick desvia manda para escanteio

29 – Vinicius Kiss lança a bola para a área. Guilherme Parede domina, dribla o goleiro e marca. Mas o árbitro flagra o impedimento

30 – Betinho derruba Guilherme Parede na área. O árbitro marca pênalti

31 – Wilson cobra o pênalti no canto esquerdo. Tadeu salta e espalma

42 – Jean Carlos arremata de longe. Tadeu defende no canto esquerdo

43 – Guilherme Parede cruza. Alex Alves cabeceia para fora

47 – Yan Sasse pega sobra da defesa e chuta de fora da área, por cima do gol