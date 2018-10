Coritiba perde para o São Paulo na semifinal do Brasileiro de Aspirantes

site oficial do Coritiba

Na tarde desta segunda-feira (29), o Coritiba enfrentou o São Paulo pela primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Jogando no Ecoestádio Janguito Malucelli, o Coxa sofreu a derrota por 3 a 0, e agora precisará lutar fora de casa para conseguir uma vaga na decisão do torneio.

O Coritiba começou a partida com Arthur, Geovane, Romércio, Léo Andrade, Matheus Bueno, Vinícius Araújo, Yan Santos, Anderson, Pablo Thomaz, Luizinho e Alvarenga. No banco, o treinador Mozart tinha Bruno Bertinato, Matheus Moura, Gledson, Oliveira, Igor Paixão, Igor Jesus e Gustavo Índio.

Logo que a bola rolou, o time visitante abriu o placar, com o relógio marcando quatro minutos. O Coxa até tentou o empate, mas o São Paulo se fechou e dificultou a chegada coxa-branca. Na etapa complementar, o São Paulo ainda teve um pênalti marcado a seu favor, que foi convertido. Antes do apito final, o time visitante ainda marcou mais um.

A segunda partida da semifinal será no dia 05, em Cotia, São Paulo. O Coritiba precisará vencer por quatro gols de diferença para seguir na competição.