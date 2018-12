Coritiba pode trocar Ruy por lateral do Vitória

Silvio Rauth Filho

O Coritiba está negociando com o Vitória uma troca de jogadores. O meia Ruy, 29 anos, pode ser emprestado ao clube baiano, que cederia por empréstimo o lateral-esquerdo Fabiano, 28 anos. A informação foi divulgada pelo site Arenarubronegra.com.

Ruy passou 2018 emprestado ao América-MG e tem contrato com o clube paranaense até o final de 2019. O principal obstáculo no momento é a questão salarial. O Vitória aceita pagar integralmente os valores de Ruy. No entanto, o Coritiba quer que o clube baiano fique responsável por uma parte da remuneração de Fabiano. Os valores não foram divulgados.

Fabiano foi um dos destaques do Bragantino no Campeonato Paulista e na Série C do Campeonato Brasileiro. Chegou ao Vitória em setembro, para o segundo turno da Série A. Atuou em 12 partidas do Brasileirão, marcou um gol e fez duas assistências.

O lateral-esquerdo começou a carreira no CENE (MS) e depois rodou por São José (RS), XV de Piracicaba (SP), Mirassol (SP), Itumbiara (GO), Remo (PA) e Água Santa (SP).