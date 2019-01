Coritiba promove ao profissional quatro destaques da Copinha

Silvio Rauth Filho

O Coritiba promoveu ao elenco profissional quatro jogadores que se destacaram na Copa São Paulo Sub-20 de 2019. O zagueiro Henrique Vermudt, 19 anos, o meia Luizinho, e os atacantes Igor Jesus, 17 anos, e Igor Paixão, 18, vão participar dos próximos treinamentos com o técnico Argel Fucks e podem integrar o grupo que vai disputar o Campeonato Paranaense.

Igor Jesus foi o artilheiro do time na Copinha, com quatro gols. Igor Paixão marcou dois gols e Luizinho, um.

Henrique terá que disputar posição com Alan Costa, Alex Alves, Geovane, Rafael Lima e Romércio. O clube também pode contratar mais um zagueiro: Pedrão (Palmeiras) ou Sabino (Santos).

Igor Jesus e Igor Paixão têm mais chances no time titular. Argel Fucks ainda conta com poucas opções no setor ofensivo. O único centroavante apto é Pablo Thomaz, promovido dos juniores em 2018. A principal contratação para essa posição. Wanderley (ex-Flamengo), se recupera de lesão e ainda não foi confirmado pelo clube.

Para as pontas, são poucos atacantes de velocidades disponíveis no elenco: apenas Iago Dias, Nathan e Welinton Junior.

E Luizinho enfrentará uma disputa com Carlos Eduardo, Kady, Matheus Bueno, Thiago Lopes e Giovanni.

ESCALAÇÃO

O técnico Argel Fucks usou o 4-2-3-1 no jogo-treino do último sábado, contra o Rio Branco. Nos treinos dessa semana, porém, mudou para o 4-3-1-2, com a seguinte escalação Wilson; Sávio, Alan Costa, Alex Alves e Fabiano; Vitor Carvalho, Matheus Bueno, João Vitor e Kady; Iago Dias e Nathan.

O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense no próximo domingo (20), às 17h, quando vai encarar o Foz do Iguaçu, no Estádio ABC.

O ELENCO PARA 2019

Goleiro: Arthur, Gabriel Bubniack, Rafael Martins e Wilson

Lateral-direito: Felipe Mattioni

Lateral-esquerdo: Henrique, William Matheus e Fabiano

Zagueiros: Alan Costa, Alex Alves, Geovane, Rafael Lima, Romércio e Henrique Vermudt

Volante: Vitor Carvalho, João Vitor

Meias: Carlos Eduardo, Kady, Matheus Bueno, Thiago Lopes e Giovanni

Pontas: Iago Dias, Nathan e Welinton Junior

Centroavante: Pablo Thomaz e Wanderley

REFORÇOS CONTRATADOS

Welinton Júnior (A, Brasil-RS)

Wanderley (A, Al-Nasr-UAE)

Felipe Mattioni (LD, Juventude)

Fabiano (LE, Vitória)

Giovanni (M, Goiás)

Sávio (LD, Votuporanguense)

João Vitor (V, Ponte Preta)

PODEM VIR

Matheus Sales (V, Palmeiras)

Pedrão (Z, Palmeiras)

Sabino (Z, Santos)

Rodrigão (A, Santos)

Lucas Cândido (M, Atlético-MG)

Yann Rolim (M, Chapecoense)

Sammir (M, sem clube)

Elton (A, Figueirense)

Francis (A, São Bento-SP)

SITUAÇÃO INDEFINIDA

Walisson Maia (Z, Vitória, fim do empréstimo)