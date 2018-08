Coritiba reencontra Zé Love e “Messi Black”

Silvio Rauth Filho

O Coritiba vai reencontrar dois velhos conhecidos nesta sexta-feira (dia 24), na partida contra o Oeste, no Couto Pereira. O time de Itápolis conta com o meia-atacante Mazinho, 30 anos, e o centroavante Zé Love, 30 anos. Ambos atuaram pelo Coxa.

Zé Love disputou 39 jogos pelo Coritiba em 2014 e marcou oito gols. Depois, rodou pela China, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Goiás, Vitória e Figueirense. Estreou no Oeste na terça-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o CSA, e fez uma assistência.

Mazinho, apelidado de “Messi Black” no auge da carreira, chego ao Coritiba no início de 2015. Não conseguiu se firmar. Disputou sete jogos e marcou um gol. Está no Oeste desde 2015 e já marcou 38 gols pelo clube desde então. Na Série B de 2018, fez três gols e duas assistências em 12 jogos.

O principal destaque da equipe é o ponta Pedrinho, 18 anos, artilheiro do Oeste na Série B, com cinco gols em 18 jogos.

O técnico é Roberto Cavalo, 55 anos, que foi jogador do Atlético Paranaense nos anos 80 e comandou o Paraná Clube nas temporadas 2010 e 2011. Está no Oeste desde 2017 e soma 31 vitórias em 82 jogos.

Oeste e Coritiba estão empatados na tabela da Série B, em 10º lugar, ambos com 30 pontos. O time paulista não perdeu nas últimas quatro rodadas (dois empates e duas vitórias). O Coxa não venceu nesse mesmo período (dois empates e duas derrotas).

CORITIBA x OESTE

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos (Vinícius Kiss), Rafael Lima, Alex Alves (Geovane) e William Matheus; Uillian Correia, Vinícius Kiss (Yan Sasse), Simião e Carlos Eduardo; Guilherme Parede e Guilherme. Técnico: Tcheco

Oeste: Tadeu; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Betinho e Marciel; Marcinho, Mazinho e Pedrinho; Zé Love. Técnico: Roberto Cavalo.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Local: Couto Pereira, sexta-feira às 19h30