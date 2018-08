Coritiba reintegra Simião e “promove” Abner

Silvio Rauth Filho

A nova comissão técnico do Coritiba, liderada por Tcheco, já promoveu mudanças no primeiro dia de trabalho, nessa segunda-feira (dia 13). O volante Simião, 31 anos, foi reintegrado ao grupo principal. Ele estava afastado desde a semana passada, treinando em grupo separado.

Simião disputou dez jogos na Série B de 2018 e é o líder do Coritiba em assistências, com três passes para gols. O meia Alisson Farias tem quatro passes para gols na competição (três pelo Brasil-RS e um pelo Coxa).

Seguem afastados, treinando em grupo separado, o centroavante Alecsandro, o ponta Alvarenga e o zagueiro Alan Costa.

Outra mudança dessa segunda-feira foi o lateral-esquerdo Abner, 22 anos, no grupo principal. O jogador vinha atuando com o sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Abner disputou seis jogos em 2018 (cinco como titular).

O Coxa volta a jogar sábado, contra o Atlético-GO, em Goiânia. O lateral-esquerdo William Matheus está suspenso por cartões amarelos.