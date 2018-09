Silvio Rauth Filho

O Coritiba tem 1% de chance de subir à primeira divisão em 2018. O dado é do site Chancedegol.com.br. O cálculo considera a chance de cada equipe da Série B vencer, empatar ou perder cada um dos jogos restantes na competição.

Se as chances fossem matemáticas, cada equipe teria 33,3% de probabilidade de vencer, 33,3% de empatar e 33,3% de perder cada partida. No entanto, as chances são baseadas em estatísticas. Ou seja, a chance de vencer depende do histórico recente de cada equipe.

O site Chancedegol determina a força de cada equipe com base nos resultados em competições oficiais dos últimos 12 meses. Portanto, esse cálculo também mede o grau de dificuldade dos jogos restantes.

No momento, o Coritiba tem risco de rebaixamento de 2,7%. Ou seja, a probabilidade de cair é maior que conseguir o acesso.

Após a derrota de sexta-feira (dia 14) e o fechamento da 27ª rodada, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 36 pontos. Está sete pontos abaixo do G4 e sete acima da zona de rebaixamento. Faltam 11 partidas para o fim da competição. O time paranaense ainda terá seis partidas no Couto Pereira e cinco fora de casa.

CHANCES DE ACESSO E REBAIXAMENTO

Segundo cálculos do site Chancedegol.com.br

Pos Time Pontos Acesso Rebaixamento 1 Fortaleza 47 87.4 % quase 0 % 2 CSA 46 70.3 % quase 0 % 3 Goiás 45 77.7 % quase 0 % 4 Atlético GO 43 35.5 % quase 0 % 5 Vila Nova GO 43 49.4 % quase 0 % 6 Avaí 42 36.7 % quase 0 % 7 Guarani 41 21.4 % 0.05 % 8 Figueirense 39 12.7 % 0.1 % 9 Londrina 36 1.5 % 2.0 % 10 Ponte Preta 36 3.5 % 0.5 % 11 Coritiba 36 1.5% 2.7%

OS JOGOS RESTANTES

Do Coritiba na Série B 2018

CRB x Coritiba

Coritiba x Avaí

Coritiba x Juventude

Figueirense x Coritiba

Ponte Preta x Coritiba

Coritiba x CSA

Paysandu x Coritiba

Coritiba x Guarani

São Bento x Coritiba

Coritiba x Goiás