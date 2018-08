Coritiba tem desfalque na zaga e Tcheco estuda opções

Silvio Rauth Filho

O Coritiba não contará com o zagueiro Thalisson Kelven na próxima partida. O time volta a jogar nesta sexta-feira (dia 24), contra o Oeste, no Couto Pereira. O jogador foi expulso no empate com o Criciúma e agora cumpre suspensão automática.

O técnico Tcheco segue sem contar com o zagueiro Romércio, que está em recuperação no departamento médico.

As únicas opções para essa posição no elenco principal são Alex Alves e Geovane. E Rafael Lima deve seguir como titular da zaga.

No primeiro jogo desde que foi efetivado, a derrota para o Atlético-GO, Tcheco usou o esquema tático 4-1-4-1, com Belusso como centroavante. Na linha de quatro, colocou Guilherme Parede e Guilherme como extremos (meias ofensivos pelos lados do campo). Alisson Farias e Vinícius Kiss ficaram centralizados no meio-campo.

No segundo jogo, contra o Criciúma, o técnico mudou para o 4-3-1-2, sem centroavante. Parede e Guilherme jogaram no ataque. Carlos Eduardo foi o meia ofensivo, à frente do trio Uillian Correia (centro), Kiss (direita) e Simião (esquerda).

Com esse formato, o time teve facilidade para chegar ao ataque e para criar jogadas com a participação dos atacantes. No entanto, ficou vulnerável na marcação e teve dificuldades ao defender jogadas pelas pontas.

Tcheco ainda não deu pistas sobre a escalação e sobre o esquema tático para o próximo jogo. “Não vou dizer que a gente vai entrar assim, porque temos que ver a condição física dos jogadores”, declarou.

Na lateral-direita, fica a dúvida se o treinador vai manter Carlos Cesar, que teve fraca atuação contra o Criciúma, ou voltar a utilizar Rodrigo Ramos. Outra opção é improvisar Kiss na lateral-direita e escalador outro jogador na meia-direita (Alisson Farias ou Yan Sasse, por exemplo).

A provável escalação para sexta-feira é Wilson; Carlos Cesar (Rodrigo Ramos), Rafael Lima, Alex Alves (Geovane) e William Matheus; Uillian Correia, Vinícius Kiss, Simião e Carlos Eduardo; Guilherme Parede e Guilherme.