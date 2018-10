Coritiba tem em 2018 sua pior média de público na Era dos Pontos Corridos

Silvio Rauth Filho

O Coritiba registra na Série B de 2018 sua pior média de público no campeonato nacional desde 2003, quando iniciou a Era dos Pontos Corridos. Na atual edição, recebeu 5.429 pagantes por jogo no Couto Pereira. A pior marca anterior foi na Série A de 2004, com 7.393 por partida.

Nas outras três vezes que disputou a segunda divisão, o clube teve melhores médias: 10.715 em 2006, 17.377 em 2007 e 8.989 em 2010.

Na Série B de 2010, o Coritiba foi obrigado a jogar dez partidas como mandante a 100 km de Curitiba. Cumpriu essa punição do STJD em Joinville. Mesmo assim, conseguiu média superior à de 2018.

Entre os 20 clubes da segunda divisão em 2018, o Coxa é o quinto colocado em média de público, atrás de Fortaleza (24.458 pagantes por jogo), CSA (8.643), Goiás (6.527) e Vila Nova (6.389).

AS MÉDIAS DE PÚBLICO DO CORITIBA

NA SÉRIE A

Ano Média (pagantes) Posição do time na tabela* C2017 14348 17º 2016 9894 15º 2015 14001 15º 2014 11599 17º 2013 14651 11º 2012 12579 13º 2011 17894 8º 2009 16817 17º 2008 19254 9º 2005 18688 19º 2004 7393 12º 2003 8515 5º

NA SÉRIE B

Ano Média Time* 2018 5429 10º 2010 8989 1º 2007 17377 1º 2006 10715 6º

*Classificação do time na competição

Obs: Em 2010,o Coritiba mandou 10 jogos em Joinville. Contando apenas jogos no Couto Pereira pela Série B, a média foi de 16.251

PREJUÍZO

O Coritiba é o clube com maior prejuízo em bilheterias na Série B de 2018, com R$ 554 mil acumulados nos 16 jogos no Couto Pereira (R$ 34 mil negativo por partida). A explicação está na maneira como os sócios são contabilizados. No borderô, os associados contam como público pagante, mas não somam para a arrecadação, já que não pagam ingresso. No último jogo no Couto, contra o CSA, o Coxa teve o público de 3.161 pagantes, mas apenas 640 compraram entradas. Os outros 2.521 eram sócios. Com isso, o prejuízo da partida foi de R$ 63 mil.

No borderô, são lançadas apenas algumas despesas, como arbitragem, seguranças, limpeza e taxa da Federação Paranaense de Futebol (FPF). O custo com energia elétrica e água, por exemplo, não aparecem nesse tipo de documento.

Contra o CSA, o Coritiba gastou R$ 34 mil com seguranças, R$ 34 mil com o sistema de emissão de ingressos e acessos, R$ 2 mil para a FPF, R$ 4 mil com limpeza e R$ 9 mil com arbitragem.