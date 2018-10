Coritiba tem um dos piores desempenhos ofensivos da Série B

Silvio Rauth Filho

O Coritiba está entre os piores desempenhos ofensivos da Série B. Estatísticas do Footstats mostram a falta de precisão e de volume de jogo do time paranaense.

Um dos dados mais preocupantes é a falta de pontaria da equipe. O Coritiba é o 16º da competição no quesito finalizações certas, com apenas 3,9 por jogo. O líder da Série B, o Fortaleza, é o terceiro nessa estatísticas, com 5,2 por partida.

O Coxa também tem baixa produção ofensiva. É apenas o 14º no total de finalizações, com média de 11,8 por jogo. O líder Fortaleza é o segundo nesse quesito, com 14,2 por partida.

A crise ofensiva está também relacionado à armação. O Coritiba é o 16º da Série B em precisão de passes, com 87,3%. O líder Fortaleza é o melhor nesse item, com 90,6%.

Além de pouca precisão, o Coxa tem pouco volume de jogo. É apenas o 12º na quantidade de passes certos, com 332 por jogo. O Fortaleza é o primeiro colocado nessa lista, com 338 por partida.

Em gols marcados, o Coritiba é o décimo da Série B, com 30.

A CRISE OFENSIVA

Finalizações certas

1º Goiás 5,90

...

3º Fortaleza 5,20

...

16º Coritiba 3,90

Finalizações (total)

1º Avaí 14,6

2º Fortaleza 14,2

...

14º Coritiba 11,8

Precisão de passes

1º Fortaleza 90,6%

...

16º Coritiba 87,3%

Quantidade de passes certos

1º Fortaleza 388 por jogo

…

12º Coritiba 332 por jogo

NOVO TREINADOR

O técnico Argel Fucks chegou ao Coritiba em 16 de setembro e comandou a equipe em duas partidas – empate com o CRB e vitória sobre o Avaí. Nos dois jogos, o clube manteve a média de desempenho nas estatísticas. Contra o CRB, teve 83,2% de precisão de passes e somou 11 finalizações (quatro certas). Contra o Avaí, acertou 89,6% dos passes e também arrematou 11 vezes (três certas).