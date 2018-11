Coritiba tem um jogador em seleção dos melhores da Série B

Silvio Rauth Filho

Wilson; Guga, Wesley Matos, Patrick e Diego Renan; Fernando Sobral, Pedro Carmona, Alan Mineiro e Giovanni; Dagoberto e Lucão. Essa é a seleção dos melhores da Série B montada pelo Bem Paraná com base no ranking do site SofaScore, que utiliza estatísticas para atribuir notas de 0 a 10 para os jogadores.

O único jogador do Coritiba entre os 11 melhores, considerando a posição em campo, é o goleiro Wilson, com média 7,13. O lateral-direito Leandro Silva teve média maior, com 7,16, mas ficou atrás de laterais de outros clubes e, por isso, não entrou nessa seleção.

Para entrar na seleção é preciso ter atuado em pelo menos 19 partidas, ou seja, metade da competição.

A maior média entre todos os jogadores da Série B é do atacante Dagoberto, do Londrina, com 7,48. A segunda é do meia Alan Mineiro, do Vila Nova, com 7,31. Aliás, o Coritiba já demonstrou interesse na contratação do jogador para 2019.

A SELEÇÃO DA SÉRIE B 2018

Com base no ranking do SofaScore

GOLEIRO: Wilson (Coritiba)

LATERAL-DIREITO: Guga (Avaí)

ZAGUEIRO: Wesley Matos (Vila Nova)

ZAGUEIRO: Patrick (Oeste)

LATERAL-ESQUERDO: Diego Renan (Figueirense)

VOLANTE: Fernando Sobral (Sampaio Corrêa)

MEIA: Pedro Carmona (Paysandu)

MEIA: Alan Mineiro (Vila Nova)

MEIA: Giovanni (Goiás)

ATACANTE: Dagoberto (Londrina)

ATACANTE: Lucão (Goiás)

Média dos jogadores do Coritiba na Série B 2018

Segundo o ranking do SofaScore e com mínimo de dez jogos disputados

Jogador Nota média Leandro Silva 7.16 Wilson 7.13 Alan Costa 7.03 Alisson Farias 6.96 Chiquinho 6.93 Jean Carlos 6.93 Rafael Lima 6.93 Alecsandro 6.93 Alex Alves 6.92 Thalisson Kelven 6.88 Vitor Carvalho 6.84 Guilherme Parede 6.83 Vinicius Kiss 6.82 Wellington Simião 6.79 Guilherme 6.78 Abner 6.76 William Matheus 6.75 Julio Rusch 6.66 Uillian Correia 6.65 Bruno Moraes 6.60 Pablo 6.59 Yan Sasse 6.56

*Mínimo de dez jogos disputados