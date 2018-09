Coritiba tenta arrecadar R$ 4 milhões com Galdezani

Redação Bem Paraná, com informações do UOL

O Coritiba pode faturar R$ 4 milhões com a venda do volante Matheus Galdezani, 26 anos. Ele está emprestado até o final de 2018 ao Atlético Mineiro, que tem interesse em ficar com o jogador. Para isso, a cláusula de compra prevê o valor de R$ 4 milhões por 25% dos direitos econômicos. As informações são do site UOL Esporte.

Hoje, o Coxa possui 50% dos direitos. O restante pertence ao Mirassol. No entanto, o clube paranaense ainda deve R$ 3 milhões ao Mirassol pela compra de Galdezani em 2017. A ideia do Coritiba era receber o valor do Galo e quitar a dívida com o Mirassol.

No entanto, o Atlético-MG considera elevado o valor de R$ 4 milhões e tem buscado outros caminhos na negociação. Uma proposta do clube mineiro era reduzir o montante envolvendo outros jogadores. O Coritiba, porém, vive um momento financeiro complicado e dificilmente aceitará atletas como pagamento.

“Neste cenário, o mais provável é que Galdezani troque a Cidade do Galo diretamente por um clube do Qatar ou da Arábia Saudita. Seu estafe já recebeu sondagens dos dois países e aguarda uma proposta oficial para levar ao Coritiba”, informou o site UOL Esporte.

DESEMPENHO

Galdezani atuou em 15 das 26 rodadas do Brasileirão. Foi titular em sete jogos. Marcou um gol e fez uma assistência.