Coritiba tenta blindar Wilson e vai cobrar multa para liberação

Redação Bem Paraná

O Coritiba pretende segurar o goleiro Wilson no elenco para 2019, ao blindá-lo de eventuais negociações. Isso apesar da sondagem de outros clubes e das palavras do presidente Samir Namur, de que os salários do jogador estão acima do patamar do clube. Se não conseguir segurá-lo, o Coxa vai ao menos cobrar a multa rescisória para liberação.

Wilson, de 34 anos, tem contrato com o Coritiba até o fim de 2020. Contudo, havia nos bastidores do clube a perspectiva de que ele saísse se não houvesse o retorno à primeira divisão – como de fato não houve. Com isso, Goiás e Avaí, que subiram para a primeira divisão, cogitaram contratá-lo para 2019.

Embora Namur tenha declarado que o salário de Wilson – R$ 150 mil – é considerado alto demais, ele mesmo também deu a entender que poderia fazer um esforço para segurá-lo. O próprio jogado endossou o discurso de que pretende ficar. “Em virtude de algumas notícias relacionadas ao meu futuro, gostaria de esclarecer que tenho vínculo com o Coritiba até final de 2020 e em nenhum momento eu ou meus representantes negociaram qualquer situação relacionada ao Avaí, clube o qual temos o absoluto respeito”, declarou ele, em seu perfil no Twitter.

O interesse do Avaí esfriou por causa da lesão de Wilson – ele machucou o ligamento cruzado posterior do joelho e só deve voltar aos treinos em janeiro, na melhor das hipóteses. Já o gerente de futebol do Goiás, Tulio Lustosa, desconversou. “Tudo o que eu posso dizer é que eu acho o Wilson um grande goleiro. Ele tem um ótimo contrato no Coritiba”, falou ele, em declarações ao UOL Esporte.

O valor da multa rescisória não foi revelado. Contudo, na maioria dos casos a quantia é cerca de 10 vezes superior ao salário – portanto, chegaria a R$ 1,5 milhão. A diretoria aguarda que o goleiro se reapresente normalmente com o resto do elenco, em 2 de janeiro. A confiança em sua permanência é tanta que Wilson chegou a receber instruções de como proceder no tratamento da lesão durante as férias.

Wilson tem 34 anos e chegou ao Coritiba em 2015. Fez 191 jogos pelo clube e, mesmo sendo goleiro, marcou 8 gols – sete de pênalti e um de cabeça na área adversária.