Coritiba terá a volta de Kady no clássico, mas segue sem quatro jogadores

Silvio Rauth Filho

O Coritiba terá a volta do meia-atacante Kady, 22 anos, para o clássico de quarta-feira (dia 30) às 21h30, contra o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, pela quarta rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior – o primeiro turno do Campeonato Paranaense de 2019. O jogador não atuou no último domingo, no empate com o Toledo, devido a dores musculares.

“O Kady foi poupado por esta pancada que ele teve na coxa. Quarta, seguramente, já vai ser opção”, declarou.

O lateral-direito Felipe Mattioni segue se recuperando de lesão. O meia Carlos Eduardo, o centroavante Wanderley e o ponta Welinton Junior também seguem em tratamento ou em trabalhos específicos na parte física.

A novidade no banco pode ser o zagueiro Sabino, que veio do Santos.

Com isso, a provável escalação para quarta-feira é Wilson; Sávio, Alex Alves, Alan Costa e Fabiano; João Vitor, Vitor Carvalho (Matheus Bueno), Giovanni e Kady; Iago Dias e Nathan.