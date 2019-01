Coritiba testa quatro reforços em jogo-treino

Silvio Rauth Filho

O Coritiba realizou um jogo-treino contra o Rio Branco, no último sábado (dia 12), no CT da Graciosa. O técnico Argel Fucks começou com três reforços entre os titulares: o lateral-direito Felipe Mationni (ex-Juventude), o lateral-esquerdo Fabiano (ex-Vitória) e o ponta Welinton Junior (ex-Brasil-RS).

O time iniciou com a seguinte formação: Rafael Martins; Felipe Mationni, Alan Costa, Rafael Lima e Fabiano; Matheus Bueno e Vitor Carvalho; Nathan, Kady e Welinton Junior; Pablo Thomaz.

Em 2018, Argel Fucks usou como base o esquema tático 4-2-3-1. Também utilizou o 4-2-2-2 em alguns jogos.

Na segunda parte do trabalho contra o Rio Branco, o técnico testou também o lateral-direito Sávio, ex-Ponte Preta e Votuporanguense (SP).

As ausências foram o goleiro Wilson, em fase final de recuperação de lesão no joelho, além do ponta Iago Dias e do meia Thiago Lopes, que fizeram treinos físicos específicos. O clube não informou o motivo da ausência do meia Carlos Eduardo.

O Rio Branco venceu o jogo-treino por 2 a 0.

Entre os reforços, não atuaram o meia Giovanni, ex-Goiás, recém-chegado ao clube, e o centroavante Wanderley, 30 anos, ex-Flamengo, que ainda passa por um trabalho específico de recuperação.

Também foram testados no segundo tempo do jogo-treino o lateral-esquerdo Henrique Gelain, os zagueiros Romércio e Alex Alves, o zagueiro/lateral Geovane e o goleiro Gabriel Bubniack.

O Coritiba estreia no Paranaense em 20 de janeiro, um domingo, às 17h, em Foz do Iguaçu.