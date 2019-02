Coritiba traz lateral com nacionalidade alemã

Redação Bem Paraná

O Coritiba confirmou nesta sexta-feira (1) a contratação do lateral-esquerdo Patrick Brey, ex-Cruzeiro. O jogador de 21 anos, nascido em Brasília, tem dupla nacionalidade: brasileira e alemã.

Patrick Brey vem por empréstimo de um ano e estava no Cruzeiro, onde atuou pouco em 2018 – apenas seis jogos. O jogador foi revelado pelo Fluminense, mas não chegou a atuar no profissional do clube carioca. Em 2015, ainda com 18 anos, ele foi para o Vila Nova (GO); depois, esteve no Goiânia (GO) e Tupi (MG).

"Sou lateral esquerdo, mas também atuo como meio-campista. Sou bastante ofensivo, mas sei marcar também", disse ele. "Posso ser aproveitado até de atacante".

Na lateral-esquerda, Patrick Brey disputa posição apenas com Fabiano, o atual titular. Willian Matheus foi emprestado ao Guarani de Campinas e Henrique Gelain foi para a Portimonense (Portugal). Brey chegou a ser testado no treino desta sexta, mas deve ficar na reserva. "Venho para jogar, mas vai ser uma disputa sadia. Nada de maldade", afirmou.