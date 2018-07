Coritiba treina com mudanças na defesa, no meio-campo e no ataque

Silvio Rauth Filho

O Coritiba treinou nessa terça-feira (dia 17) com modificações na defesa, no meio-campo e no ataque. O time volta a jogar no sábado, contra o São Bento, no Couto Pereira, pela 16ª rodada da Série B.

Na defesa, o técnico Eduardo Baptista promoveu a entrada do zagueiro Rafael Lima, 32 anos, campeão da Série B de 2017 com o América-MG. Ele ganha a vaga de Alex Alves.

No meio-campo, o treinador ainda não contou nos treinamentos com o volante Simião, em recuperação. No último jogo, adotou o esquema tático 4-1-4-1, com Vitor Carvalho entre a defesa e o meio-campo e dois volantes na linha de quatro (Uillian Correia e Simião). Agora, Baptista testou o time no 4-2-3-1, com Yan Sasse como meia centralizado, na linha de três. Na segunda parte do treinamento, Yan Sasse saiu e Kady entrou na equipe.

No jogo-treino de sábado, Alisson Farias ficou fora do time principal e Chiquinho foi testado no lado esquerdo do setor ofensivo. Nessa terça-feira, Alisson Farias voltou a trabalhar como titular.

No ataque, Jonatas Belusso vem treinando como titular, ganhando a vaga de Bruno Moraes.

Na lateral-esquerda, segue a dúvida sobre a utilização de William Matheus, que está quase recuperado. No treino dessa terça-feira, a vaga ficou com Abner.

Com isso, a provável escalação para sábado é Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Rafael Lima e Abner (William Matheus); Vitor Carvalho e Uillian Correia; Guilherme Parede, Yan Sasse (Kady) e Alisson Farias; Jonatas Belusso.

O volante Simião e o meia Jean Carlos seguem em recuperação e podem figurar no banco de reservas no sábado.