Coritiba treina com mudanças nas duas laterais

Silvio Rauth Filho

O Coritiba treinou nessa quarta-feira (dia 1º) com novidades no time titular. A equipe se prepara para enfrentar o líder da Série B, o Fortaleza, no próximo sábado, na Arena Castelão. No treinamento, o técnico Eduardo Baptista decidiu testar Rodrigo Ramos na lateral-direita e Chiquinho na lateral-esquerda.

Rodrigo Ramos entra na vaga de Leandro Silva, que sofreu uma lesão e desfalca o time. Chiquinho ganha o lugar de William Matheus, que vive má fase.

Com isso, o Coxa ficou formado com Wilson; Rodrigo Ramos, Rafael Lima, Romércio e Chiquinho; Vitor Carvalho e Uillian Correia; Guilherme Parede, Yan Sasse e Alisson Farias; Jonatas Belusso.

Para a lateral-direita, outras opções do elenco são Carlos César, recém-recuperado de lesão, e o volante Vinícius Kiss. Para a lateral-esquerda, as outras alternativas são Abner e Henrique Gelain.