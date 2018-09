Coritiba tropeça contra o CRB e vê acesso à elite mais longe

Redação Bem Paraná

O Coritiba saiu na frente, mas não conseguiu segurar o placar e deixou escapar mais pontos na Série B 2018. Na noite desta sexta-feira, o time não passou de um empate em 1 a 1 com o CRB, um dos piores times da Segundona. O jogo, em Maceió, era válido pela 28ª rodada da Série B.

O empate estrangulou ainda mais a luta do Coritiba para voltar à Série A. O time foi a 37 pontos e não saiu do 11º lugar. Ainda pode cair mais posições, dependendo dos jogos deste sábado (22). Além disso, a zona de acesso à primeira divisão pode ficar mais longe. O Atlético-GO, que até esta sexta-feira estava na 4ª posição, tem 43 pontos. Avaí (42 pontos) e Guarani (41), que têm jogos marcados para este sábado, ainda podem terminar a rodada dentro da zona de acesso à primeira divisão.

O CRB, por sua vez, manteve-se na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Não pode desperdiçar ponto assim. A gente estava na frente e tomou o empate”, quexou-se o goleiro Wilson, ao fim da partida. “Não prestou atenção de deixou escapar uma vitória importante”.

MATEMÁTICA

Os matemáticos consideram que, com 65 pontos, o time chega à primeira divisão. O Coritiba tem 37. Faltam 26 pontos para somar e restam 10 rodadas para o fim da Série B.

TÉCNICO

A partida em Maceió marcava a estreia do técnico Argel Fucks à frente do Coritiba. Ele foi contratado nesta semana para o lugar de Tcheco, que voltou a ser auxiliar técnico. A mudança ocorreu após a derrota (1 a 0) para o Londrina, dentro do Couto Pereira.

TABELA

O Coritiba volta a campo neste sábado (29), às 19 horas, quando recebe o Avaí no Couto Pereira. O zagueiro Thalisson Kelven e o volante Uillian Correia levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão.

ESCALAÇÃO

Fora os jogadores com cartão-fidelidade do departamento médico, como William Matheus, Carlos César e Carlos Eduardo, o Coritiba não tinha desfalques relevantes. Em relação à última partida – derrota em casa para o Londrina –, havia três alterações. Rafael Lima voltou à zaga, após cumprir suspensão. Com isso, Alex Alves foi deslocado para a lateral-esquerda e Júlio Rusch deixou o time. Além disso, o técnico Argel Fucks escalou Chiquinho e Jean Carlos no meio-de-campo, em lugar de Thiago Lopes e Iago Dias. Segundo o treinador, o esquema era o 4-4-2, com Guilherme Parede jogando como atacante. “Preservamos jogar com dois volantes e dois meias. O meio-de-campo é o coração da equipe. Na frente, temos dois jogadores de velocidade”, falou o treinador.

PRIMEIRO TEMPO

Na primeira etapa, o Coritiba mal passou do meio-de-campo, foi dominado, sofreu com os vários cruzamentos do CRB e só não levou gol graças a Wilson e à trave. Contudo, em seu primeiro – e praticamente único – ataque, os coxas-brancas abriram o placar. Aos 20 minutos, Guilherme Parede descolou um escanteio e, após a cobrança, Rafael Lima fez 1 a 0. Fora isso, o time teve só mais uma chance, em um chute de longe de Uillian Correia.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, o Coritiba voltou com Abner na lateral, em vez de Alex Alves. Não adiantou, já que o time não passou do meio-de-campo, sofreu pressão e ainda levou o gol de empate aos 14 minutos: Renan Oliveira (ex-Coritiba) avançou com a bola e chutou na trave. A bola voltou para Mazola, que estava marcado por Abner e mesmo assim conseguiu mandar de primeira para as redes.

Depois disso, Argel Fucks mexeu no time de novo, com a troca de Escobar por Vítor Carvalho, e resolveu passar do meio-de-campo ao menos uma vez. Foi pouco. O time alagoano manteve a pressão e criou mais chances de gol. Aos 31, Thiago Lopes entrou no lugar de Chiquinho. Mas o time não produziu o suficiente para marcar mais um gol.

ESTATÍSTICAS

Na partida, o Coritiba teve 11 finalizações (4 certas), 41% de posse de bola, 83% de eficiência nos passes e 10 escanteios. O CRB obteve 26 finalizações (6 certas e uma na trave), 59% de posse de bola, 89% de eficiência nos passes e 10 escanteios. Os números são do Footstats.

CRB 1 x 1 CORITIBA

CRB: João Carlos; Edson Ratinho (Mazola), Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Luiz Otávio e Renan Oliveira; Iago, Rafael Costa (Bruno Paulo) e Willians Santana (Leilson). Técnico: Roberto Fernandes

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Rafael Lima e Alex Alves (Abner); Escobar (Vítor Carvalho) e Uillian Correia; Jean Carlos e Chiquinho (Thiago Lopes); Guilherme Parede e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Gols: Rafael Lima (20-1º), Mazola (14-2º)

Cartões amarelos: Thalisson Kelven, Iago, Uillian Correia, Anderson Conceição

Árbitro: João Batista Arruda (RJ)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), sexta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

1 – Após contra-ataque, Renan Oliveira cruza. Edson Ratinho cabeceia para fora

7 – Edson Ratinho cobra falta para a área. Rafael Costa cabeceia. Wilson faz grande defesa. A bola ainda toca a trave antes de sair

16 – Iago recebe de Anderson Conceição, dribla um marcador e chuta de fora da área. A bola sai rente à trave

17 – Edson Ratinho cruza. Escobar afasta mal. Iago domina e bate com perigo, mas por cima do gol

19 – Guilherme Parede recebe na área, gira e chuta. A bola desvia na zaga e sai

20 – Gol do Coritiba. Chiqunho cobra escanteio. Rafael Lima cabeceia. A bola toca o travessão e entra

36 – Rafael Lima recua para Wilson “na fogueira”. O goleiro afasta mal. Iago fica com a bola e serve Renan Oliveira, que finaliza. A bola bate na trave e volta para as mãos do goleiro

39 – Willians Santana chuta de longe. A bola desvia na defesa e sai em escanteio. Após a cobrança, Renan Oliveira erra o cabeceio dentro da pequena área

41 – Paulinho cobra falta no entorno da área e manda por cima do gol

43 – Willians Santana cai na área ao trombar com Rafael Lima. O árbitro manda seguir

44 – Uillian Correia chuta de longe. João Carlos salta e defende no canto

SEGUNDO TEMPO

2 – Iago puxa jogada e serve Rafael Costa, que domina e chuta. Wilson pega

3 – Rafael Costa entra na área e chuta torto, por cima do gol

6 – Thalisson Kelven afasta mal. Rafael Costa fica com a bola e chuta à direita do gol

9 – Paulinho cobra falta para a área. Everton Sena cabeceia prensado com a defesa. A bola sai em escanteio

14 – Gol do CRB. Renan OIiveira puxa jogada, dribla um marcador e chuta na trave. A bola cai com Mazola, que manda para dentro

18 – Chiquinho pega sobra da defesa e chuta a gol com força. João Carlos defende

19 – Renan Oliveira avança e finaliza por cima do gol

21 – Paulinho cobra falta frontal com perigo. A bola sai rente à trave

25 – Guilherme Parede é lançado nas costas da defesa e cabeceia por cima do gol

26 – Bruno Paulo domina na ponta-direita e bate a gol. Wilson pega

30 – Thalisson Kelven falha, Iago ajeita e Bruno Paulo chuta para fora

37 – Iago cruza. A bola passa pela defesa e Luiz Otávio cabeceia torto

40 - Iago lança. Bruno Paulo cruza. Renan Oliveira ajeita. Leilson chuta para fora

41 – Guilherme Parede avança pela esquerda e cruza. Alecsandro finaliza por cima

42 – Guilherme Parede recebe na área, dribla um marcador e chuta. João Carlos pega

45 – Após cruzamento à área, Guilherme Parede cabeceia por cima do gol

47 – Bruno Paulo tenta a finalização. A bola bate na defesa e vai por cima do gol

48 – Iago passa pela marcação e chuta com perigo. A bola sai rente à trave