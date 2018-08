Coritiba vence o Botafogo e garante vaga na segunda fase do Brasileiro Sub-20

site oficial do Coritiba

O Coritiba está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Atual vice campeão da competição, o time coxa-branca garantiu a vaga na próxima fase ao vencer o Botafogo de virada no Rio de Janeiro, pelo placar de 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (01). A partida desta tarde foi disputada em Niterói, no CEFAT.

A vitória alviverde nesta tarde aconteceu de maneira emocionante. Após virar o primeiro tempo atrás no placar, o Coxa buscou a reação. O empate veio com Igor Paixão, enquanto o gol da vitória e da classificação foi anotado pelo artilheiro Pablo Thomaz.

Com a vitória, o Coritiba se classificou no segundo lugar do grupo C, com nove pontos ganhos. Mesma pontuação do Vitória, mas os baianos ficaram na primeira colocação do grupo em funçao dos critérios de desempate.

O Coxa comandado pelo técnico Mozart foi a campo com: Bruno Bertinato, Willian Nascimento, Romeu, Léo Andrade, Vinicius Aráujo, Matheus Marcelo (Anderson), Matheus Bueno, Allexson (Kazu), Igor Jesus (Igor Paixão), Nathan (Matheus Oliveira) e Pablo Thomaz.

Agora, apenas oito das 20 equipes que iniciaram a competição seguem no torneio. Nesta quinta-feira (02), às 11h, a CBF irá sortear os grupos da segunda fase. Serão formados dois grupos, em que as equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta e os dois melhores colocados de cada grupo avançam a semifinal da competição.