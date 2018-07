Coritiba vence o Sport pelo Brasileiro de Aspirantes

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

Na noite fria desta quinta-feira (12), a bola rolou para Coritiba e Sport, no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O vencedor foi o Coxa, que garantiu o resultado com gols do ponta Nathan e do lateral-esquerdo Henrique Gelain.

O time escalado pelo técnico Mozart foi: Samuel, Rodrigo Ramos, Romércio, Léo Andrade e Henrique Gelain; Mateus Bueno, Júlio Rusch, Luizinho (Matheus Marcelo) e Nathan (Evandro); Rafhael Lucas (Matheus Oliveira) e Pablo Thomaz.

O primeiro gol aconteceu ainda no primeiro tempo, depois de cobrança de escanteio de Júlio Rusch. Já o de Henrique, primeiro dele com a camisa coxa-branca, foi na segunda etapa, em cobrança de falta. Em jogada ensaiada, Matheus Bueno deu um passe curto para ele, que finalizou dando números finais a partida.

"Foi um jogo difícil e nós já sabíamos que seria. O Sport tem tradição, assim como o Coritiba tem, na base, eu acredito que nós merecemos a vitória. Para nós, era um jogo importantíssimo para ficarmos na liderança com o Internacional. Alcançamos o objetivo. Agora, é descansar porque os meninos entram em campo na quarta-feira pelo Sub-20", comemorou o técnico, citando o jogo do Campeonato Brasileiro da categoria, que será contra o São Paulo, fora de casa.

A competição é disputada por times sub-23. Cada equipe pode escalar quatro jogadores acima de 23 anos (um goleiro e três de linha).

Avançam para a próxima fase os quatro melhores de cada grupo.

O Coritiba lidera o Grupo B, com sete pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota).