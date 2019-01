Coronel Prestes assume o comando do Corpo de Bombeiros

Da Redação

O coronel Samuel Prestes, que chefiava a 3ª Seção do Estado Maior do Corpo de Bombeiros, em Curitiba, assume o comando dos Bombeiros em substituição ao coronel Antônio Carlos de Morais. A solenidade de passagem de cargo será nesta segunda-feira (21), às 9 horas, no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, em Curitiba, na Rua Nunes Machado, com a presença do governador Ratinho Jr.

O coronel Antônio Carlos de Morais está na corporação há 31 anos, é sub-comandante da Polícia Militar do Paraná, e estava no comando do Corpo de Bombeiros interinamente. O coronel Samuel Prestes foi o primeiro Comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), foi comandante do 6º Grupamento de Bombeiros (6º GB), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), do 1º GB, responsável pela Capital do estado e atualmente estava chefiando a 3ª Seção do Estado Maior da corporação.

Também devem participar da solenidade o Secretário de Segurança Pública, general Carbonell e o comandante da PM, coronel Péricles de Matos.