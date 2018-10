Corpo de Bombeiros completa 106 anos e entrega condecorações

Da Redação Bem Paraná

O Corpo de Bombeiros do Paraná completou, nesta quarta-feira (3), 106 anos de existência. Para marcar a data, o comando da corporação em Curitiba fez uma solenidade festiva no quartel central em homenagem aos integrantes da corporação que foram mortos em combate e com entrega da medalha Carlos Cavalcanti de Albuquerque a autoridades.

Entre os homenageados o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. O prefeito recebeu a honraria do comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Fábio Mariano de Oliveira. Também foram condecorados com a Medalha Policial Militar de Ouro, militares estaduais que completaram 30 anos de serviços.