Folhapress

Ref.: Banco Central confirma apostas e mantém, pela 2ª vez, Selic em 11% Atenção, editores! Diferentemente do informado no sétimo parágrafo do texto transmitido no último dia 16 de julho, às 20h22, o analista do Banco Mizuho ouvido pela reportagem foi o estrategista-chefe da instituição, Luciano Rostagno, e não Marcos Coelho e Charles Magno.