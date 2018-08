Corredor sofre AVC e é salvo pelo atendimento priorizado do Samu

SMCS

O corredor Glacymar de Oliveira, 58 anos, tem todos os hábitos de uma pessoa saudável: pratica atividade física, não fuma, mantém o peso sob controle. Com esse “currículo”, ele mal acredita que, no mês de janeiro, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O atleta não teve sequelas, em parte pela agilidade com a qual o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o levou para um hospital especializado em emergências circulatórias.

“Eu estava no fim de um treino e, no alongamento, escorreguei, meus colegas se assustaram e chamaram o Samu”, relembra Oliveira. “Só quando eu já estava no hospital entendi que o Samu salvou minha vida. Porque no local tive um segundo AVC, mas já estava sob os cuidados médicos. Isso, aliado ao meu histórico, me ajudou a ter uma recuperação rápida e muito boa”, conta o atleta.

A precisão no encaminhamento dos pacientes com suspeita de infartos (ataques cardíacos) e AVCs (derrames cerebrais) é resultado de um trabalho feito 24 horas na central de regulação do Samu da Secretaria Municipal da Saúde, que atende pelo telefone 192.

As ligações que indicam caso de emergência são priorizadas pelos médicos reguladores. Eles despacham a ambulância até o local do atendimento e acompanham a situação pelo telefone. Ao mesmo tempo, buscam na rede de hospitais qual é a unidade especializada no tipo da ocorrência relatada, qual está mais próxima do paciente e com capacidade de atendimento naquele momento.

“O atendimento de forma priorizada, rápida e encaminhada para o local certo minimiza os riscos de morte ou de sequelas”, explica o diretor do Sistema de Urgência e Emergência de Curitiba, Pedro de Almeida.

Escute o Seu Coração

A assistência na Urgência e Emergência para doenças do aparelho cardiovascular é um dos eixos do Escute o Seu Coração, programa lançado pela Prefeitura em maio e que que pretende cuidar do coração dos curitibanos, estimulando estilos de vida saudáveis.

No Samu, o foco é ampliar a capacitação das equipes e o estabelecimentos de protocolos para ofertar atendimentos que preservem a vida de quem porventura passe por uma situação de emergência. Entre os protocolos que já foram implantados está o que encaminha o paciente diretamente para o hospital. Antes, casos suspeitos poderiam passar por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes da confirmação da emergência.

O resultado é um aumento no número de casos atendidos dentro do protocolo para AVC. Em junho deste ano, foram 140, sete vezes mais que em janeiro de 2017, quando Oliveira foi atendido. “Isso não quer dizer que os casos estão aumentando na cidade, mas sim que estamos os encaminhando com maior assertividade”, explica Almeida.

O programa também estimula a melhoria de protocolos na atenção ambulatorial básica e especializada, da assistência na urgência e emergência.O Escute o Seu Coração tem um portal, o http://www.curitiba.pr.gov.br/escuteseucoracao, em que os visitantes podem testar comportamentos e identificar o que precisa ou não ser mudado e informar-se sobre um estilo de vida mais saudável.



OS 10 MANDAMENTOS DO CORAÇÃO SAUDÁVEL

1. Evite o cigarro

2. Controle seu peso

3. Faça atividade física regularmente

4. Cuide da pressão arterial

5. Escolha bem seus alimentos

6. Controle seu colesterol

7. Reduza o stress do dia a dia

8. Saiba se é diabético

9. Mantenha rotinas de lazer

10. Consulte o médico periodicamente