Corregedoria abre processo contra Dallagnol por "pitacos" sobre decisões do STF

Redação Bem Paraná com Conjur

A Corregedoria Nacional do Ministério Público (CNMP) instaurou um processo administrativo disciplinar contra o procurador da República Deltan Dallagon. De acordo com a Corregedoria, Dallagnol teria abusado da liberdade de expressão ao comentar a conduta de ministros em julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF), como no caso em que chamou a segunda turma do STF de "panelinha".

Em sua decisão, o corregedor nacional do Ministério Público Orlando Rochadel Moreira destaca que Dallagnol não observou recomendação interna, abusando da liberdade de expressão e violando os deveres de sua função de "guardar decoro pessoal e de urbanidade".

Ainda segundo Moreira, o flagrante do abuso com relação ao direito constitucional à liberdade de expressão evidenciou-se pela falta com respeito à reputação das demais pessoas e à proteção da ordem e moral públicas.

O processo contra Dallagonol é referente a uma entrevista que o integrante da força-tarefa da Operação Lava Jato concedeu à rádio CBN, na qual afirmou que o STF mandou "mensagem de leniência em favor da corrupção" ao tirar do juiz Sergio Moro trechos da delação da Odebrecht que citam o ex-presidente Lula e o ex-ministro Guido Mantega.

Na ocasião, o procurador acusou que "os três de sempre do Supremo" tiram tudo de Curitiba e mandam para a Justiça Eleitoral, além de ter dito que eles "dão sempre os Habeas Corpus" e que estariam "se tornando uma panelinha".