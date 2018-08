Corrida de rua altera o trânsito no Rebouças e no Jardim Botânico neste domingo

SMCS

A 22ª edição da Corrida Militar do Paraná - Corrida Coronel Sarmento -, marcada para o próximo domingo (12/8), vai ocasionar bloqueios de trânsito na região dos bairros Rebouças e Jardim Botânico. A prova terá largada às 7h, no Comando-Geral da Polícia Militar, na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

A previsão é que a prova dure uma hora e meia. Durante a corrida, a Rua Conselheiro Laurindo terá tráfego de veículos interrompido a partir da Rua Brasílio Itiberê. Por ali, o trânsito será desviado pela Brasílio Itiberê, seguindo até o viaduto do Colorado.

No restante do percurso, os bloqueios serão parciais, mas os motoristas precisam prestar mais atenção ao passar pelo trajeto da corrida, quando irão compartilhar as vias com os participantes do evento esportivo. Policiais do Batalhão de Trânsito (BPTran) estarão presentes para auxiliar motoristas e atletas.

Serão dois percursos distintos: de 5 e 10 quilômetros. Os atletas vão passar pela Avenida Sete de Setembro e, de lá, seguem para Doutor Dario Lopes dos Santos, Professora Annette Macedo, Santana Corrêa Coelho, Hildebrando de Araújo, Prefeito Omar Sabbag, Engenheiros Rebouças, João Negrão e João Viana Seiler.