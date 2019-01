Coutinho, ídolo do Santos, é internado em UTI com pneumonia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Coutinho, ídolo do Santos da década de 1960 e ex-parceiro de ataque de Pelé, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Casa de Saúde Santos, com um quadro de pneumonia. A expectativa da equipe médica, segundo a família, é que ele vá para um quarto comum ainda neste domingo (20).

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, a esposa de Coutinho, dona Vera, explicou que o marido começou a se sentir mal durante a semana, com falta de ar, e teve diagnosticado o quadro de pneumonia. Segundo ela, o ex-atacante também ficou com o diabetes descompensado e pressão alta, mas sem gravidade.

Coutinho, 75, já precisou amputar três dedos do pé esquerdo em 2014 por conta de complicações com o diabetes.

Famoso pelas tabelinhas com Pelé, Coutinho é o terceiro maior artilheiro da história do Santos, com 368 gols. Ele só perde para Pepe, com 403 gols, e para o próprio Pelé, com 1.091. Além disso, é o nono jogador com mais partidas pelo Santos, com 457 jogos disputados.