Coutinho marca, mas Barcelona sente falta de Messi e perde na Copa do Rei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona foi derrotado pelo Levante por 2 a 1, nesta quinta (10), pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Rei. Fora de casa e sem Lionel Messi, Luis Suarez e Rakitic, a equipe catalã contou com gol de pênalti de Coutinho, teve Malcom como titular e promoveu a estreia do zagueiro Murillo.

Porém, nem tudo está perdido. Na próxima quinta, dia 17 de janeiro, os dois voltam a se enfrentar pela partida de volta. O palco será o Camp Nou, onde o Barça goleou o Levante em dezembro de 2018 por 5 a 0 pelo Espanhol. Mas vale destacar que aquela goleada contou com três gols e duas assistências de Messi.

A decisão de dar descanso a alguns titulares pode ser vista como sensata se considerarmos a disputa do Campeonato Espanhol, no qual o Barcelona é líder. No entanto, o time sentiu muita falta de seus principais nomes.

Para piorar, aos quatro do primeiro tempo, o gol que abriu o placar ainda contou com pequena falha do goleiro Cillessen, que não se mexeu para desviar a bola cabeceada por Cabaco. O zagueiro do Levante surgiu em meio aos beques adversários, mas ninguém saltou com ele.

O segundo gol expôs um problema em uma estratégia que o Barcelona conhece bem e domina há anos: o toque de bola. Aos 18 do primeiro tempo, a zaga catalã tentou sair jogando rasteiro, com toques curtos e de pé em pé.

No entanto, o inexperiente Juan Miranda, de 18 anos, errou o passe e entregou a bola de presente para Emmanuel Boateng. Com boa visão, ele acionou Mayoral, que dominou entre a confusa defesa catalã para ampliar.

Nos últimos minutos da partida, aos 42 do segundo tempo, o brasileiro Philippe Coutinho cobrou pênalti, converteu com categoria e diminuiu a desvantagem que o Barcelona terá de reverter no jogo de volta.