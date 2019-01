Couto Pereira recebe evento em apoio ao ídolo Jairo

site oficial do Coritiba

Dia 25 de janeiro, às 20h, o Couto Pereira receberá um evento especial. O Coritiba abrirá as portas de seu estádio para receber cinco bandas e dois DJ’s em uma festa, com o objetivo de angariar fundos para o hospital Erasto Gaertner. Além das atrações musicais com trilhas dos anos 80 e 90, food trucks e uma exposição de carros antigos darão mais brilho para o evento.

O movimento iniciou com bandas reunindo-se para ajudar na campanha em favor do tratamento do ex-goleiro coxa-branca, Jairo. O Coxa, que já vinha apoiando o movimento, cedeu o espaço que faltava e dará o suporte logístico e de infraestrutura.

A festa #DefendaoJairo será no espaço Belfort Duarte, área social do estádio Couto Pereira.

A entrada custará R$ 25 e toda a arrecadação será destinada ao Hospital Erasto Gaertner, já que o montante necessário para o tratamento contra o câncer do ex-jogador, de R$300 mil, já foi arrecadado.

Estarão presentes as bandas Marielle & General Lee, Fundação Elétrica, Audiofônicos, Rusty Cage, Asgard e os DJ’s Rolando Miranda e Gilber.

Sendo um evento beneficente, a festividade será para todas as torcidas. Famílias e amigos terão uma oportunidade única de confraternizarem no Couto. Programe-se e participe desta ação inédita no Estádio Alviverde e ajude o ídolo Jairo.

Não será permitido o acesso ao local com camisas e uniformes de torcidas organizadas.