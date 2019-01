Covas revoga ordem que proibia servidor de alimentar animais em cemitérios de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), mandou revogar ordem que proibia servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço de alimentar ou fornecer abrigo a animais abandonados que se refugiam em cemitérios de São Paulo.

A decisão foi anunciada nesta quarta (16) no Instagram e ocorre um dia após o Diário Oficial do Município publicar ordem interna da diretora do Departamento Técnico de Cemitérios. Segundo o texto, seriam banidos potes e vasilhas com água e ração, mantas e caixas de madeira ou papelão.

“Já determinei ao pessoal do Serviço Funerário que mude essa orientação”, escreveu o prefeito em rede social, em resposta a um comentário sobre a restrição.

Ao determinar a proibição, o departamento de cemitérios justificou a medida pelo grande número de animais abandonados pela população nos locais, pela possibilidade de transmissão de doenças, pela necessidade de manter a higiene nas áreas e pelo fato de alguns animais poderem se tornar agressivos ou perturbarem famílias em momento de luto.