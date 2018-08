Cover de Rammstein agita sexta do Sheridan's

Redação Bem Paraná com assessoria

Um dos maiores ícones do metal industrial é celebrado na sexta-feira (24/8) do Sheridan's Irish Pub. A casa recebe a banda Mein Teil - Rammstein Cover, tocando os maiores sucessos do grupo alemão Rammstein. A noite conta ainda com shows de Rock Madruga e Higher. A casa abre às 18h e tem entrada livre até 20h, após R$ 10.



Rock Madruga abre a noite, com suas versões de clássicos do rock como Steve Miller Band e Deep Purple. Em seguida, Higher apresenta destaques dos anos 90 e 2000, indo de Foo Fighters a Stone Temple Pilots. Mein Teil sobe ao palco logo depois, interpretando Rammstein. Fundada em 2015, a banda curitibana dedica seu repertório aos destaques do conjunto alemão, que vão de "Du Hast" a "Sonne". na Formação, Mein Teil conta com Allan Gaspar (vocal), Erico Cantarelli (guitarra), Cristiano Goulart (guitarra), Guilherme Dantas (teclado/sampler), Cainã Alessi (baixo) e Markos Franzzmann (bateria).





Rock Madruga, Higher e Mein Teil no Sheridan's Irish Pub



Data: sexta-feira, 24 de agosto

Horário: a casa abre às 18h

Entrada: free até 20h, após R$ 10

Endereço: R. Bispo Dom José, 2315 - Batel, Curitiba - PR

Informações: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br