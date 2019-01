Redação Bem Paraná

Jogando contra o Foz do Iguaço no oeste do Paraná, o Coritiba vai estreando com vitória na temporada de 2019. A partida no Estádio ABC está no intervalo e o Coxa tem uma boa vantagem no placar: vai ganhando por 3 a 0, gols marcados por Iago Dias e Alan Costa, ainda no primeito tempo, e pelo goleiro Wilson, de pênalti, já na etapa complementar.



Em seu Twitter oficial, o Coritiba postou vídeo dos gols. Para assistir, basta clicar na lista abaixo que você será redirecionado para o vídeo dos gols



Gol de Iago dias



Gol de Alan Costa



Gol de Wilson



Abaixo você confere a galeria de imagens do confronto. As fotos são de Paulo Lisboa.