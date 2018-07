Crescimento do mercado de flores atrai lojas para a web

Da redação

O mercado de flores é uma das maiores apostas dos empreendedores brasileiros, e não à toa. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o setor teve um crescimento de 9% em 2017 e faturamento de R$ 7,2 bilhões Com isso, as perspectivas e oportunidades para este ano são as melhores, e tendem a ampliar os pontos de vendas de flores.

Algo inquestionável está em torno de que, no Brasil, é recente a profissionalização e o dinamismo comercial da floricultura. E mesmo neste contexto, a atividade já contabiliza números significativos para a economia brasileira.

Em quase todos os lugares do mundo, presentear com flores é uma maneira histórica de demonstrar sentimento, mas as flores não cabem somente para essa situação. Decorar ambientes corporativos, residenciais, eventos, entre outros, é outra ação reconhecida nesse assunto.

Com a forte presença de e-commerces, e a possibilidade de encontrar praticamente todos os tipos de produtos e serviços na internet, atraiu o setor de flores para internet, cujos empresários apostam na capilaridade da internet para ampliar ainda mais o faturamento neste ano. A facilidade em encontrar flores, independentemente das limitações geográficas, reveste ainda mais essa nova dinâmica, que proporciona aos consumidores redução de tempo e possibilidade de encontrar floriculturas especializadas de forma fácil.

Já estão neste mercado as empresas, Flores Vip, Giuliana Flores, Exal e Ideal Flores — estas das últimas com sede em Curitiba. De modo geral, estas empresas atuam localmente, mas oferecem o consumidor a possibilidade, por exemplo, de alguém que mora fora da região comprar flores para presentear quem reside no local de abragência, uma vez que o acesso à loja vitual pode ser feito de qualquer ponto do País e até do exterior.

A atuação da Flores Vip no mercado se desdobrou em parcerias diretas com os melhores produtores nas fazendas e sítios do país. A aquisição de flores semanalmente, de maneira cuidadosa e seletiva, produtos recém cortados, oriundos da cooperativa Veiling de Holambra, que é o maior centro de distribuição de flores da América Latina, e entregas rápidas são exemplos que destacam a floricultura.

Flores para todas ocasiões

As flores cabem a inúmeras situações, como casamento, lembranças, maternidade, aniversário e condolências. Mas é sempre uma grande dúvida qual tipo de flor cabe a cada momento.

Segundo a Flores Vip, se tratando de presentear alguém com flores, o acerto na escolha muda tudo, entretanto o sucesso desse momento requer pesquisa e conhecimento acerca das flores que cabem às ocasiões. Se o grande dilema está em torno da pessoa presenteada possuir alergias, ou mesmo que àquela que acaba de sair da maternidade, é fundamental para esses casos não presentear com flores que espalham pólens pelo ar, como margaridas-do-campo e copos-de-leite, afinal, essas podem dar início a crises e possíveis irritações nos olhos, e estragar com um momento lindo, acabando com sua proposta de presentear a quem se admira

Nesses casos, flores com perfumes intensos podem ser uma ameaça aos alérgicos, nesta categoria enquadram lírios brancos, narcisos e cravos e devem ficar longe do quadro de opções. As espécies sem fragrâncias, ou muito reduzidos, como anastasias e crisântemos, representam a saída mais indicada.

Outro ponto importante é que as plantas venenosas, como o bico-de-papagaio, tulipa e azaleia são flores venenosas, ou seja, muito perigosas em locais que tenham crianças e animais próximos.