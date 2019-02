Cristiano Ronaldo marca dois, mas Juventus vacila e sofre empate no fim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parecia que a Juventus chegaria a mais uma vitória no Campeonato Italiano neste sábado (2), mas o vacilo na parte final deu brecha para o empate. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, só que viu um aguerrido Parma igualar o placar por 3 a 3 já nos acréscimos. Daniele Rugani fez o outro da Juve, enquanto Antonino Barillà e Gervinho, também com dois gols, anotaram para os visitantes.

Como se esperava, os líderes da Série A pressionaram na maior parte do jogo. No fim, no entanto, relaxaram e cederam o empate. O astro português acabou como destaques do duelo bem agitado, com os tentos e muita participação nas ações ofensivas. Além dele, Khedira foi bem e por muito pouco não deixou o seu.

Agora, a Juventus chegou aos 60 pontos em 22 partidas, diminuindo para nove a diferença para o Napoli, segundo colocado na tabela e que venceu na abertura da rodada.