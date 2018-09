Cristiano Ronaldo marca e ajuda o Juventus a assumir a liderança do Italiano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Cristiano Ronaldo marcou no jogo deste domingo (23) contra o Frosinone e ajudou o Juventus a assumir a primeira colocação do Campeonato Italiano. O placar da partida ficou em 2 a 0.

Além da vitória e a liderança do campeonato, o Juventus mantém 100% de aproveitamento no Italiano. O Frosinone continua com a lanterna.

Após muito esforço, Cristiano Ronaldo marcou aos 36min do segundo tempo, após rebatida na área do Frosinone. Como sempre, o jogador português não perdoou e mandou para o fundo da rede. O segundo gol do Juventus aconteceu nos acréscimos, com Bernardeschi.

O Juventus volta a campo na próxima rodada contra o Bologna em casa. O Frosinone enfrenta a Roma no estádio Olímpico.